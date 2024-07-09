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Календарь вакцинации на 2025 год дополнят врачи в Беларуси

09.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Календарь вакцинации на 2025 год дополнят врачи в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждый житель Беларуси может сделать прививку от пневмококка. Ранее на инъекцию приглашали только детей. В республике сейчас дополняют календарь вакцинации на 2025 год, сообщает «МИР 24».

В него войдут дополнительная прививка от коклюша, а также вакцина от вируса папилломы человека. Он вызывает многие виды рака. Девочек прививать бесплатно от этого заболевания начнут еще в подростковом возрасте.

«Сократить дополнительные визиты для иммунизации, то есть совместить это с вакцинацией против дифтерии и столбняка, которые сегодня и проводятся в возрасте 11 лет», – отметила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Алла Дашкевич.

Врачи напомнили и об опасности ротавирусов, кори, ветряной оспы и короновируса. Заболевания передаются по воздуху. Поэтому, чтобы не заболеть летом, медики рекомендуют обрабатывать руки, тщательно мыть овощи и фрукты и купаться в безопасных водоемах.

В Минздраве напомнили и о важности вакцинации для путешественников. Собираясь в экзотические страны, рекомендуют сделать прививку от желтой лихорадки и других болезней.



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В него войдут дополнительная прививка от коклюша, а также вакцина от вируса папилломы человека. Он вызывает многие виды рака.
 
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