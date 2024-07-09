|
Календарь вакцинации на 2025 год дополнят врачи в Беларуси
09.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Каждый житель Беларуси может сделать прививку от пневмококка. Ранее на инъекцию приглашали только детей. В республике сейчас дополняют календарь вакцинации на 2025 год, сообщает «МИР 24».
В него войдут дополнительная прививка от коклюша, а также вакцина от
Врачи напомнили и об опасности ротавирусов, кори, ветряной оспы и короновируса. Заболевания передаются по воздуху. Поэтому, чтобы не заболеть летом, медики рекомендуют обрабатывать руки, тщательно мыть овощи и фрукты и купаться в безопасных водоемах.
В Минздраве напомнили и о важности вакцинации для путешественников. Собираясь в экзотические страны, рекомендуют сделать прививку от желтой лихорадки и других болезней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В него войдут дополнительная прививка от коклюша, а также вакцина от вируса папилломы человека. Он вызывает многие виды рака.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)