Как сделать Х2 в онлайн-продажах: лайфхаки от SEO-эксперта

Источник материала: ProBusiness





Тема поискового продвижения уже, мягко говоря, поднадоела… И все равно мало кто использует этот инструмент на полную. Бизнесу то ли лень заниматься этим, то ли не интересно. А вот эксперты считают, что зря. Артур Нарейко, специалист по поисковому продвижению в инновационном digital-хабе Wunder Digital, предложил читателям «Про бизнес» действенные лайфхаки по SEO для онлайн-торговли. Не благодарите.



Артур Нарейко

Специалист по поисковому продвижению в инновационном digital-хабе Wunder Digital

1. Проанализируйте ключевые запросы согласно намерениям аудитории

— При аналитике ключевых запросов учитывайте намерения целевой аудитории (интент): какой результат она ожидает получить, отправив запрос системе? Чтобы это определить, фиксируйте точные формулировки и выражения, которые вводят пользователи.

Обычно выделяют 4 основных типа интентов.

Информационный. Здесь главная задача пользователя — узнать о продукте больше. Для этого часто используются дополнительные уточнения «как», «что» и т.д., и поисковики предоставляют более подробную информацию по теме.

Коммерческий. Человек готов приобрести конкретный товар и ищет конкретное место для покупки.

Человек готов приобрести конкретный товар и ищет конкретное место для покупки. Геолокационный. Такой запрос уже учитывает текущее местоположение пользователя и предоставляет наиболее релевантные результаты в выдаче.

Такой запрос уже учитывает текущее местоположение пользователя и предоставляет наиболее релевантные результаты в выдаче. Навигационный. Вводится для поиска какого-то конкретного ресурса.

2. Учитывайте средне- и низкочастотные ключи

Ключевые слова с низкой частотой использования считаются более конверсионными: человек сразу понимает, что именно ищет. Это понятно из его запроса, намерений. Например, «платье» — это высокочастотный запрос, а «купить платье летнее миди манго» — низкочастотный, так как становятся понятны дальнейшие действия пользователя.

Средне- и низкочастотные запросы приносят дополнительный трафик. Это крайне важно для площадок с высокой конкуренцией в нише, чтобы поднять конверсию, а также для ранжирования молодого сайта (если ресурс уже содержит информацию, которая удовлетворяет запросы пользователей).

3. Укажите метаданные

Метаданные, или метатеги, являются важным компонентом HTML-кода. Они улучшают оптимизацию вашей страницы для поисковиков. Поэтому после того, как будет собрано семантическое ядро, сразу приступайте к заполнению следующих блоков.

Title (заголовок). Нужен для ранжирования и привлечения новых пользователей на сайт. В чем особенность: содержит ключевые слова и несет в себе основную информацию.

Нужен для ранжирования и привлечения новых пользователей на сайт. В чем особенность: содержит ключевые слова и несет в себе основную информацию. Meta Description (описание). Используется поисковиками при формировании сниппета, объясняет содержание вашей страницы и сказывается на кликах.





4. Настройте кроссплатформенность

Кроссплатформенность — это про корректную работу сайта на разных девайсах и через различные браузеры. Это делает ваш ресурс доступным для более широкого круга пользователей. Модернизируйте внешний вид и функциональность онлайн-площадки, обеспечьте плавную работу без задержек и удобную навигацию. Так вы увеличите входящий трафик и в целом лояльность своей аудитории.

5. Оптимизируйте страницы с карточками товаров

Обязательно учтите следующие области сайта:

Описание к товарам

Перед оптимизацией юзабилити спросите у себя:

Какие блоки сайта имеют больший приоритет? Как их выделить, сделать более заметными? Стоит ли использовать эти элементы в описании ваших товаров?

Чтобы улучшить оптимизацию, сделайте описание с ключевыми словами, а также CTA: совершить звонок, заполнить форму или, например, добавить товар в избранное и т.д.

Изображения

Попробуйте найти золотую середину: пользователь должен иметь возможность тщательно изучить продукт, но при этом важно не перегружать такое описание данными. Для оптимизации изображений:

вставьте картинки оптимального разрешения;

добавьте подписи и alt-теги к фото;

включите ключевики в названия самих файлов.

Отзывы

Отзывы имеют решающее значение в e-commerce. Они подталкивают пользователя принять окончательное решение относительно покупки, создают репутацию площадки и улучшают вашу конверсию в целом.

Стимулируйте клиентов оставлять обратную связь. К примеру, можно настроить автоматические сообщения с просьбой поставить свою оценку товару или использовать QR-коды на упаковке или при доставке. Предложите покупателю бонус в виде скидки, ваучера или подарка за его фидбек о продукте.

6. Проверьте, удобен ли ваш сайт для посетителей

В e-commerce особая роль отводится UX. Продуманный дизайн привлекает и улучшает пользовательский опыт с сайтом. Ресурс не только визуально выглядит приятно, но и удобен.

Разработайте интуитивно понятную навигацию, убедитесь, что ничто не раздражает ваших покупателей, а также что покупатель без проблем находит необходимую информацию. Если Яндекс или другой поисковик решит, что ваш ресурс предоставляет негативный опыт для пользователей, система может понизить вас в рейтинге.

Что такое хороший UX:

быстрая загрузка;

мобильная версия;

понятная структура;

единство стиля;

Call to Action.

7. Используйте упрощенную структуру URL

Благодаря простой структуре URL вы сможете улучшить UX вашего ресурса. А еще — усилить SEO-стратегию, ведь поисковые системы получают более релевантные данные.

Хороший URL-адрес — это тот, который легко читается, усваивается. Он как можно более короткий. Включите в него также ключевые слова, это влияет на ранжирование вашей страницы в поиске.





8. Увеличьте скорость загрузки страницы

Оптимально — 0,4 секунды для веб-версии и 1,2 секунды — для мобильной. Чтобы проверить скорость загрузки вашего сайта, используйте специальный сервис Google PageSpeed Insights или, например, Cloudflare.

Причинами медленной работы ресурса могут стать:

слишком много медиаконтента, и сервер просто не справляется с ним;

большие и тяжелые изображения, неоптимизированные видео;

превышено количество скриптов, они тормозят загрузку;

технические неполадки на стороне хостинг-провайдера;

на сервере вместо SSD-винчестеров установлены HDD либо сам сервер имеет неверную конфигурацию;

ресурс находится под DDoS-атакой или заражен.

Для ускорения загрузки:

используйте меньше изображений либо уменьшите их разрешение с помощью таких инструментов, как Squoоsh, Tinify и др.;

снизьте количества редиректов;

сократите количество запросов серверу;

используйте кэширование и gzip-сжатие;

применяйте отложенную загрузку скриптов сторонних сервисов;

удалите неиспользуемые JS/CSS-файлы.

9. Уходите от дублирования

Дубли могут возникать, когда не настроен редирект на главное зеркало сайта. Скажем, если https://www.test.com / - это главное зеркало, то нужны редиректы с http:// test .com/ , https://www.test.com/ , http://www. test .com/ и обязательно альтернативные варианты без слэша (/).

Дубли также могут появиться, если генерировать страницу с utm-метками, get-параметрами и фильтрами без уникального URL. Например, оригинал страницы — https:// test.by/catalog/mobile/apple, а дубль — https:// test .by/catalog/mobile/apple?utm_sourse=yandex.

Дублирования мета-тегов также создают для сайта определенные проблемы:

Путаница для поисковых систем. Эффективность SEO может снизиться из-за того, что роботы могут не понять, какую из версий вашей страницы нужно проиндексировать.

Эффективность SEO может снизиться из-за того, что роботы могут не понять, какую из версий вашей страницы нужно проиндексировать. Неблагоприятное влияние на ранжирование. Поисковики части понижают рейтинг страниц, у которых дублированные метатеги. В результате ухудшается видимость сайта в поисковой выдаче.

Поэтому рекомендуем всегда настраивать редиректы и скрывать дубли от индексации. В совокупности эти действия повысят эффективность вашего сайта в поисковиках.

10. Используйте микроразметку для более кликабельного сниппета сайта

С помощью микроразметки поисковая система будет отображать более подробную информацию. С ней поисковые роботы видят не только сами товары, но и их основные характеристики: наименование, цену, производителя и т.д.

11. Сделайте перелинковку

За счет перелинковки вы сможете улучшить навигацию вашего сайта, а также оптимизировать пользовательский опыт. Внутренние ссылки помогают поисковым системам:

точнее индексировать ваш ресурс;

выявлять структуру и приоритетность контента;

увеличивать вовлеченность пользователей;

уменьшать количество отказов.

Это эффективный инструмент для более равномерного распределения ссылочного веса, а также для улучшения видимости ваших страниц в поисковиках и роста их позиций.

12. Создайте качественный ссылочный профиль

Качественные ссылки буквально говорят поисковым системам о том, что вашему сайту можно доверять. Обратные ссылки к тому же помогают повышать ранжирование по ключевым словам. Как их создавать?

Делиться контентом в социальных сетях.

Использовать таргетированную рекламу.

Публиковать анонсы, новости, статьи и инфографику.

Обмениваться ссылками с «дружественными» веб-ресурсами.





13. Не игнорируйте ошибки в вебмастере — исправляйте их сразу же

Сервисы Google Search Console и Яндекс. Вебмастер — это ценные помощники, которые сообщают о возникших проблемах с сайтом. На фатальные и критические — реагируйте сразу же: они могут стать главной причиной низкого ранжирования в выдаче.

14. Уменьшите количество редиректов

Внутренние редиректы — причина медленной загрузки страницы. Кроме того, они затрудняют работу поисковых систем и ухудшают пользовательский опыт. Чтобы не допускать этого, старайтесь минимизировать общее количество редиректов, сокращайте их цепочки, а также уделяйте пристальное внимание перенаправлениям.

15. Добавьте карту сайта

Карта сайта, или схематичное представление ресурса, структурно отражает все страницы вашего сайта, подразделы, продукты и т.д. Создать ее можно вручную или с помощью таких сервисов, как Screaming Frog, Lucid Sitemap Generator, Powermapper, а также инструментов для веб-мастеров Google.

Карты сайта используют как HTML, так и XML. Первые будут более полезны в первую очередь посетителям. Вторые — будут содержать данные, как структурирована вся информация на сайте. А значит, поисковые системы будут его индексировать еще более точно.

16. Публикуйте интересный и полезный контент

Публикуя регулярно качественный контент, вы сможете привлечь органический трафик, установить доверительные отношения с аудиторией, повысить рейтинг ресурса и, конечно, стать экспертом в своей нише. Для этого размещайте на своих площадках:

статьи-мануалы;

часто задаваемые вопросы (FAQ);

глоссарии;

лончи;

UGC-контент;

обзоры;

отзывы и т.д.

17. Не забывайте о соцсетях

Пока социальные сети не имеют прямого влияния на SEO. Зато SMM-продвижение помогает повысить узнаваемость вашего бренда. О вашей компании узнают как можно большее количество людей, в том числе за счет неоднократных упоминаний бренда.

Шеринг полезного контента с сайта в социальные сети может: