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Как сделать Х2 в онлайн-продажах: лайфхаки от SEO-эксперта
10.07.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Тема поискового продвижения уже, мягко говоря, поднадоела… И все равно мало кто использует этот инструмент на полную. Бизнесу то ли лень заниматься этим, то ли не интересно. А вот эксперты считают, что зря. Артур Нарейко, специалист по поисковому продвижению в инновационном digital-хабе Wunder Digital, предложил читателям «Про бизнес» действенные лайфхаки по SEO для онлайн-торговли. Не благодарите.
1. Проанализируйте ключевые запросы согласно намерениям аудитории
— При аналитике ключевых запросов учитывайте намерения целевой аудитории (интент): какой результат она ожидает получить, отправив запрос системе? Чтобы это определить, фиксируйте точные формулировки и выражения, которые вводят пользователи.
Обычно выделяют 4 основных типа интентов.
2. Учитывайте средне- и низкочастотные ключи
Ключевые слова с низкой частотой использования считаются более конверсионными: человек сразу понимает, что именно ищет. Это понятно из его запроса, намерений. Например, «платье» — это высокочастотный запрос, а «купить платье летнее миди манго» — низкочастотный, так как становятся понятны дальнейшие действия пользователя.
Средне- и низкочастотные запросы приносят дополнительный трафик. Это крайне важно для площадок с высокой конкуренцией в нише, чтобы поднять конверсию, а также для ранжирования молодого сайта (если ресурс уже содержит информацию, которая удовлетворяет запросы пользователей).
3. Укажите метаданные
Метаданные, или метатеги, являются важным компонентом HTML-кода. Они улучшают оптимизацию вашей страницы для поисковиков. Поэтому после того, как будет собрано семантическое ядро, сразу приступайте к заполнению следующих блоков.
4. Настройте кроссплатформенность
Кроссплатформенность — это про корректную работу сайта на разных девайсах и через различные браузеры. Это делает ваш ресурс доступным для более широкого круга пользователей. Модернизируйте внешний вид и функциональность онлайн-площадки, обеспечьте плавную работу без задержек и удобную навигацию. Так вы увеличите входящий трафик и в целом лояльность своей аудитории.
5. Оптимизируйте страницы с карточками товаров
Обязательно учтите следующие области сайта:
Перед оптимизацией юзабилити спросите у себя:
Чтобы улучшить оптимизацию, сделайте описание с ключевыми словами, а также CTA: совершить звонок, заполнить форму или, например, добавить товар в избранное и т.д.
Попробуйте найти золотую середину: пользователь должен иметь возможность тщательно изучить продукт, но при этом важно не перегружать такое описание данными. Для оптимизации изображений:
Отзывы имеют решающее значение в e-commerce. Они подталкивают пользователя принять окончательное решение относительно покупки, создают репутацию площадки и улучшают вашу конверсию в целом.
Стимулируйте клиентов оставлять обратную связь. К примеру, можно настроить автоматические сообщения с просьбой поставить свою оценку товару или использовать QR-коды на упаковке или при доставке. Предложите покупателю бонус в виде скидки, ваучера или подарка за его фидбек о продукте.
6. Проверьте, удобен ли ваш сайт для посетителей
В e-commerce особая роль отводится UX. Продуманный дизайн привлекает и улучшает пользовательский опыт с сайтом. Ресурс не только визуально выглядит приятно, но и удобен.
Разработайте интуитивно понятную навигацию, убедитесь, что ничто не раздражает ваших покупателей, а также что покупатель без проблем находит необходимую информацию. Если Яндекс или другой поисковик решит, что ваш ресурс предоставляет негативный опыт для пользователей, система может понизить вас в рейтинге.
Что такое хороший UX:
7. Используйте упрощенную структуру URL
Благодаря простой структуре URL вы сможете улучшить UX вашего ресурса. А еще — усилить SEO-стратегию, ведь поисковые системы получают более релевантные данные.
Хороший URL-адрес — это тот, который легко читается, усваивается. Он как можно более короткий. Включите в него также ключевые слова, это влияет на ранжирование вашей страницы в поиске.
8. Увеличьте скорость загрузки страницы
Оптимально — 0,4 секунды для веб-версии и 1,2 секунды — для мобильной. Чтобы проверить скорость загрузки вашего сайта, используйте специальный сервис Google PageSpeed Insights или, например, Cloudflare.
Причинами медленной работы ресурса могут стать:
Для ускорения загрузки:
9. Уходите от дублирования
Дубли могут возникать, когда не настроен редирект на главное зеркало сайта. Скажем, если
Дубли также могут появиться, если генерировать страницу с utm-метками, get-параметрами и фильтрами без уникального URL. Например, оригинал страницы —
Дублирования мета-тегов также создают для сайта определенные проблемы:
Поэтому рекомендуем всегда настраивать редиректы и скрывать дубли от индексации. В совокупности эти действия повысят эффективность вашего сайта в поисковиках.
10. Используйте микроразметку для более кликабельного сниппета сайта
С помощью микроразметки поисковая система будет отображать более подробную информацию. С ней поисковые роботы видят не только сами товары, но и их основные характеристики: наименование, цену, производителя и т.д.
11. Сделайте перелинковку
За счет перелинковки вы сможете улучшить навигацию вашего сайта, а также оптимизировать пользовательский опыт. Внутренние ссылки помогают поисковым системам:
Это эффективный инструмент для более равномерного распределения ссылочного веса, а также для улучшения видимости ваших страниц в поисковиках и роста их позиций.
12. Создайте качественный ссылочный профиль
Качественные ссылки буквально говорят поисковым системам о том, что вашему сайту можно доверять. Обратные ссылки к тому же помогают повышать ранжирование по ключевым словам. Как их создавать?
13. Не игнорируйте ошибки в вебмастере — исправляйте их сразу же
Сервисы Google Search Console и Яндекс. Вебмастер — это ценные помощники, которые сообщают о возникших проблемах с сайтом. На фатальные и критические — реагируйте сразу же: они могут стать главной причиной низкого ранжирования в выдаче.
14. Уменьшите количество редиректов
Внутренние редиректы — причина медленной загрузки страницы. Кроме того, они затрудняют работу поисковых систем и ухудшают пользовательский опыт. Чтобы не допускать этого, старайтесь минимизировать общее количество редиректов, сокращайте их цепочки, а также уделяйте пристальное внимание перенаправлениям.
15. Добавьте карту сайта
Карта сайта, или схематичное представление ресурса, структурно отражает все страницы вашего сайта, подразделы, продукты и т.д. Создать ее можно вручную или с помощью таких сервисов, как Screaming Frog, Lucid Sitemap Generator, Powermapper, а также инструментов для веб-мастеров Google.
Карты сайта используют как HTML, так и XML. Первые будут более полезны в первую очередь посетителям. Вторые — будут содержать данные, как структурирована вся информация на сайте. А значит, поисковые системы будут его индексировать еще более точно.
16. Публикуйте интересный и полезный контент
Публикуя регулярно качественный контент, вы сможете привлечь органический трафик, установить доверительные отношения с аудиторией, повысить рейтинг ресурса и, конечно, стать экспертом в своей нише. Для этого размещайте на своих площадках:
17. Не забывайте о соцсетях
Пока социальные сети не имеют прямого влияния на SEO. Зато SMM-продвижение помогает повысить узнаваемость вашего бренда. О вашей компании узнают как можно большее количество людей, в том числе за счет неоднократных упоминаний бренда.
Шеринг полезного контента с сайта в социальные сети может:
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тема поискового продвижения уже, мягко говоря, поднадоела… И все равно мало кто использует этот инструмент на полную. Бизнесу то ли лень заниматься этим, то ли не...
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