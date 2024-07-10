Головченко: Минск и Свердловская область перешли к масштабной производственной кооперации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Свердловская область перешли к масштабной производственной кооперации" height="100%" width="670">

Беларусь и Свердловская область перешли к масштабной производственной кооперации. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко на встрече с губернатором региона Евгением Куйвашевым. Глава правительства Беларуси посетил Екатеринбург с рабочим визитом, сообщает «МИР 24».

Cейчас партнеры работают над организацией в Беларуси совместного производства гидравлических насосов. Знаковый проект – и создание белорусско-российского самолета. Это будет легкий двухмоторный аппарат. Специалисты Беларуси и Свердловской области уже проектируют первый образец. Растет и межрегиональный товарооборот. Роман Головченко уверен: по итогам года он может побить предыдущие рекорды. Минск уже поставляет в Екатеринбург троллейбусы и помогает модернизировать трамвайную сеть.

«В этом году за пять месяцев наш товарооборот составил 365 миллиона долларов, или плюс 12% к аналогичному периоду прошлого года. При сохранении такой динамики взаимной торговли Беларуси и Свердловской области вполне реально выйти на рубеж в миллиард долларов. Для этого необходимо последовательно реализовывать все достигнутые договоренности», – подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Роман Головченко также посетил выставку «Иннопром». Там открылась масштабная экспозиция под брендом «Сделано в Беларуси». Представлены десятки технологических новинок. Премьер-министр отметил: развитие инноваций в Союзном государстве – результат совместной работы в разных сферах. От производства станков со стопроцентной локализацией до создания компонентов электронных модулей, систем управления и изделий космического назначения.

Беларусь и Россия уже успешно реализовали более 60-ти программ Союзного государства. Они направлены на создание высокотехнологичных производств и развитие научной сферы.