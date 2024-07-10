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Головченко: Минск и Свердловская область перешли к масштабной производственной кооперации
10.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск и Свердловская область перешли к масштабной производственной кооперации" height="100%" width="670">
Беларусь и Свердловская область перешли к масштабной производственной кооперации. Об этом заявил премьер-министр страны
Cейчас партнеры работают над организацией в Беларуси совместного производства гидравлических насосов. Знаковый проект – и создание белорусско-российского самолета. Это будет легкий двухмоторный аппарат. Специалисты Беларуси и Свердловской области уже проектируют первый образец. Растет и межрегиональный товарооборот. Роман Головченко уверен: по итогам года он может побить предыдущие рекорды. Минск уже поставляет в Екатеринбург троллейбусы и помогает модернизировать трамвайную сеть.
Роман Головченко также посетил выставку «Иннопром». Там открылась масштабная экспозиция под брендом «Сделано в Беларуси». Представлены десятки технологических новинок. Премьер-министр отметил: развитие инноваций в Союзном государстве – результат совместной работы в разных сферах. От производства станков со стопроцентной локализацией до создания компонентов электронных модулей, систем управления и изделий космического назначения.
Беларусь и Россия уже успешно реализовали более 60-ти программ Союзного государства. Они направлены на создание высокотехнологичных производств и развитие научной сферы.
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