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Лукашенко обсудил сотрудничество с первой леди Нигерии
11.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь заинтересована в развитии отношений с Нигерией. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с первой леди этой страны Олуреми Тинубу, передает телеканал «МИР 24».
Президент Беларуси выразил уверенность, что этот визит окажет положительное влияние на сотрудничество Минска и Абуджи. Он также подчеркнул, что страны могут быть одинаково полезны друг другу.
«Белорусы очень серьезные люди, они сразу готовы работать с места в карьер, рабочие встречи начались буквально с самолета. Такой серьезный подход белорусов очень важен для нас, ведь мы стараемся построить новую страну», – рассказала Олуреми Тинубу.
Белорусский лидер передал самые теплые пожелания нигерийскому коллеге Боле Тинубу, а также пригласил его с визитом в Беларусь. Кроме того, 10 июля Лукашенко
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Президент Беларуси выразил уверенность, что этот визит окажет положительное влияние на развитие отношений Минска и Абуджи.
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