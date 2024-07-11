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Лукашенко обсудил сотрудничество с первой леди Нигерии

11.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко обсудил сотрудничество с первой леди Нигерии
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь заинтересована в развитии отношений с Нигерией. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с первой леди этой страны Олуреми Тинубу, передает телеканал «МИР 24».

Президент Беларуси выразил уверенность, что этот визит окажет положительное влияние на сотрудничество Минска и Абуджи. Он также подчеркнул, что страны могут быть одинаково полезны друг другу.

«Мы очень хорошо знаем ваши потребности, мы очень хорошо знаем ваши возможности. Мы готовы вам оказать помощь и поддержку как в развитии промышленности, так и в развитии сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Особенно в производстве продуктов питания. Также готовы создавать у вас совместные предприятия по производству различных видов техники», – отметил Александр Лукашенко.

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Александр Лукашенко предложил подключить Беларусь к подготовке специалистов для разных отраслей Нигерии и призвал выработать план двустороннего сотрудничества. Для этого необходимо организовать визит министра иностранных дел республики в африканскую страну. Первая леди, в свою очередь, призналась, что такого насыщенного рабочего графика во время поездки в Беларусь не ожидала.

«Белорусы очень серьезные люди, они сразу готовы работать с места в карьер, рабочие встречи начались буквально с самолета. Такой серьезный подход белорусов очень важен для нас, ведь мы стараемся построить новую страну», – рассказала Олуреми Тинубу.

Белорусский лидер передал самые теплые пожелания нигерийскому коллеге Боле Тинубу, а также пригласил его с визитом в Беларусь. Кроме того, 10 июля Лукашенко провел деловую встречу с первой леди Зимбабве.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси выразил уверенность, что этот визит окажет положительное влияние на развитие отношений Минска и Абуджи.
 
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