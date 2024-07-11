Лукашенко обсудил сотрудничество с первой леди Нигерии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь заинтересована в развитии отношений с Нигерией. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с первой леди этой страны Олуреми Тинубу, передает телеканал «МИР 24».

Президент Беларуси выразил уверенность, что этот визит окажет положительное влияние на сотрудничество Минска и Абуджи. Он также подчеркнул, что страны могут быть одинаково полезны друг другу.

«Мы очень хорошо знаем ваши потребности, мы очень хорошо знаем ваши возможности. Мы готовы вам оказать помощь и поддержку как в развитии промышленности, так и в развитии сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Особенно в производстве продуктов питания. Также готовы создавать у вас совместные предприятия по производству различных видов техники», – отметил Александр Лукашенко.

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