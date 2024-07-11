Погода в СНГ: аномальная жара задержалась в Беларуси, осадки вернулись в Армению

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погоду в российской столице 11 июля будет формировать антициклон. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется до плюс 29 градусов. О погоде в других странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары . В некоторых областях столбики термометров поднимутся до 36 градусов. Погода ясная. Осадков в прогнозе нет.

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