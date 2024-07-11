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Погода в СНГ: аномальная жара задержалась в Беларуси, осадки вернулись в Армению

11.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: аномальная жара задержалась в Беларуси, осадки вернулись в Армению
 Фото: МТРК «Мир»

Погоду в российской столице 11 июля будет формировать антициклон. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется до плюс 29 градусов. О погоде в других странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до 36 градусов. Погода ясная. Осадков в прогнозе нет.

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Из-за сильного зноя увеличивается риск возникновения природных пожаров. Вводятся ограничения на посещения лесов почти во всех областях страны. За нарушение грозит штраф до 480 белорусских рублей (более 13 тысяч российских).

Армения

В Армению вернулись осадки. В горных районах ожидаются грозы и сильный ветер. Температура воздуха поднимется до 37 градусов.

На юго-западе республики – в Араратской и Армавирской областях – уже приступили к сбору арбузов. Почва мокрая после дождей, поэтому собирать плоды сложно. Да и осадки мешают. Аграрии выходят в поле в промежутки между ливнями и торопятся, иначе плоды могут перезреть.



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