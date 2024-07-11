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Артисты со всего мира приехали на фестиваль «Славянский базар» в Витебске
11.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске стартует международный
Пресс-конференция с исполнителем затянулась. Народного артиста не отпускали журналисты. Всех волновал один вопрос – какие сегодня нужны молодые исполнители на сцене?
Сцена объединила юные таланты из 14 стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. В первый день детского музыкального конкурса в репертуаре звучали те песни, которые лучше раскроют всю многогранность таланта артистов. Чаще это известные мировые хиты. На сцене удивляли нарядами, но главным критерием оставался голос.
Ажиотаж в Витебске ощущают и местные, и организаторы конкурса. Обновили город и музыкальные площадки. Модернизировали летний амфитеатр здесь будут открывать фестиваль.
Впереди фестивальная неделя. Некоторые артисты еще не приехали. Но гостиницы уже готовы. Все номера забронированы. На фестиваль ожидают приезд более пяти тысяч аккредитованных артистов.
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В первый день детского музыкального конкурса звучали те песни, которые лучше раскроют многогранность таланта артистов.
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