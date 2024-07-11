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Артисты со всего мира приехали на фестиваль «Славянский базар» в Витебске

11.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске стартует международный фестиваль «Славянский базар». В конкурсе участвуют 38 стран. В жюри – мировые исполнители. С одним из мэтров сцены – Олегом Газмановым – встретилась корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Пресс-конференция с исполнителем затянулась. Народного артиста не отпускали журналисты. Всех волновал один вопрос – какие сегодня нужны молодые исполнители на сцене?

«Если хочешь быть понятым, пиши то, что нужно людям. И делай так, чтобы они тебя полюбили», – ответил Олег Газманов.

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Мелодии 60-х, 70-х и 80-х прозвучали в исполнении юных артистов. За звание начинающих мировых звезд в Витебске уже соперничают. Участвуют дети от 9 до 14 лет.

Сцена объединила юные таланты из 14 стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. В первый день детского музыкального конкурса в репертуаре звучали те песни, которые лучше раскроют всю многогранность таланта артистов. Чаще это известные мировые хиты. На сцене удивляли нарядами, но главным критерием оставался голос.

Ажиотаж в Витебске ощущают и местные, и организаторы конкурса. Обновили город и музыкальные площадки. Модернизировали летний амфитеатр здесь будут открывать фестиваль.

«Главная сцена конструктивно изменилась. Опять-таки механическими и кинетическими элементами. Более 30 тонн приехало грузов, чтобы собрать эту сцену, на 12 фурах привезли. Будет захватывающее шоу не только на сцене, но и в зрительном зале. Наша совместная белорусско-российская режиссерская постановочная группа в этом году работает на церемонии открытия. Думаю, будет интересно», – рассказал генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

Впереди фестивальная неделя. Некоторые артисты еще не приехали. Но гостиницы уже готовы. Все номера забронированы. На фестиваль ожидают приезд более пяти тысяч аккредитованных артистов.



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Теги: Витебск
 
 
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В первый день детского музыкального конкурса звучали те песни, которые лучше раскроют многогранность таланта артистов.
 
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