Артисты со всего мира приехали на фестиваль «Славянский базар» в Витебске

Сцена объединила юные таланты из 14 стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. В первый день детского музыкального конкурса в репертуаре звучали те песни, которые лучше раскроют всю многогранность таланта артистов. Чаще это известные мировые хиты. На сцене удивляли нарядами, но главным критерием оставался голос.

Ажиотаж в Витебске ощущают и местные, и организаторы конкурса. Обновили город и музыкальные площадки. Модернизировали летний амфитеатр здесь будут открывать фестиваль.

«Главная сцена конструктивно изменилась. Опять-таки механическими и кинетическими элементами. Более 30 тонн приехало грузов, чтобы собрать эту сцену, на 12 фурах привезли. Будет захватывающее шоу не только на сцене, но и в зрительном зале. Наша совместная белорусско-российская режиссерская постановочная группа в этом году работает на церемонии открытия. Думаю, будет интересно», – рассказал генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

Впереди фестивальная неделя. Некоторые артисты еще не приехали. Но гостиницы уже готовы. Все номера забронированы. На фестиваль ожидают приезд более пяти тысяч аккредитованных артистов.