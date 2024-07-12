Стартовал сбор тем для Форума по управлению интернетом Belarus IGF-2024

Источник материала: ProBusiness

3 декабря Минск станет центром обсуждения будущего интернета на шестом Форуме по управлению интернетом Belarus IGF-2024. Все, кто интересуется тенденциями, вызовами и перспективами развития глобальной сети, могут внести свой вклад в формирование повестки мероприятия. Именно на основе предложенных тем будет разработана программа Форума.

Почему стоит участвовать в Belarus IGF?

Belarus IGF — это крупнейшая в стране открытая площадка для обсуждения ключевых аспектов развития интернета. Форум объединяет представителей государства, бизнеса, некоммерческих организаций, технического и академического сообщества, а также простых интернет-пользователей. Это одно из самых масштабных событий в регионе, ежегодно собирающее сотни участников со всего мира. В этом году Форум пройдет в гибридном формате, что позволит участвовать как очно, так и онлайн.

Как предложить тему для обсуждения?

Предложить тему дискуссии для предстоящего Форума может каждый. Для этого достаточно оставить заявку через форму обратной связи на сайте igf.by . Эти идеи помогут сделать программу мероприятия еще более значимой и интересной.

Что актуально?

«В этом году на региональных и национальных площадках IGF обсуждают развитие искусственного интеллекта, кибербезопасность и защиту данных. Важными темами также стали этичность цифровых технологий, проблемы доверия и манипуляций в условиях информационной перегрузки», — отмечает Сергей Повалишев, генеральный директор hoster.by, компании-основателя Belarus IGF. — «Эти вопросы вызывают интерес и у белорусской аудитории. Но мы также ищем новые и неожиданные темы для обсуждения. Приглашаем всех, кто хочет формировать будущее интернета, активно участвовать в Форуме и предлагать свои идеи»

Олег Седельник, генеральный директор компании beCloud, соорганизатора Форума, отмечает: «Компания beCloud, являясь техническим администратором национальной доменной зоны и одним из ведущих поставщиков облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга в Беларуси, решает задачи по обеспечению стабильной и качественной работы белорусского сегмента сети интернет. Мы готовы поделиться нашей экспертизой и видением развития ситуации в регионе. И приглашаем всех к открытому диалогу и конструктивному общению.»

Присоединяйтесь к глобальному диалогу!

Форумы по управлению интернетом (Internet Governance Forum) проводятся с 2006 года в разных странах под эгидой ООН и традиционно привлекают внимание крупных международных организаций и технологических компаний. IGF является открытой, представительной, некоммерческой площадкой для диалога по всем аспектам развития интернета на локальном и глобальном уровнях.