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Стартовал сбор тем для Форума по управлению интернетом Belarus IGF-2024
12.07.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
3 декабря Минск станет центром обсуждения будущего интернета на шестом Форуме по управлению интернетом Belarus IGF-2024. Все, кто интересуется тенденциями, вызовами и перспективами развития глобальной сети, могут внести свой вклад в формирование повестки мероприятия. Именно на основе предложенных тем будет разработана программа Форума.
Почему стоит участвовать в Belarus IGF?
Belarus IGF — это крупнейшая в стране открытая площадка для обсуждения ключевых аспектов развития интернета. Форум объединяет представителей государства, бизнеса, некоммерческих организаций, технического и академического сообщества, а также простых интернет-пользователей. Это одно из самых масштабных событий в регионе, ежегодно собирающее сотни участников со всего мира. В этом году Форум пройдет в гибридном формате, что позволит участвовать как очно, так и онлайн.
Как предложить тему для обсуждения?
Предложить тему дискуссии для предстоящего Форума может каждый. Для этого достаточно оставить заявку через форму обратной связи на сайте
Что актуально?
«В этом году на региональных и национальных площадках IGF обсуждают развитие искусственного интеллекта, кибербезопасность и защиту данных. Важными темами также стали этичность цифровых технологий, проблемы доверия и манипуляций в условиях информационной перегрузки», — отмечает Сергей Повалишев, генеральный директор hoster.by, компании-основателя Belarus IGF. — «Эти вопросы вызывают интерес и у белорусской аудитории. Но мы также ищем новые и неожиданные темы для обсуждения. Приглашаем всех, кто хочет формировать будущее интернета, активно участвовать в Форуме и предлагать свои идеи»
Олег Седельник, генеральный директор компании beCloud, соорганизатора Форума, отмечает: «Компания beCloud, являясь техническим администратором национальной доменной зоны и одним из ведущих поставщиков облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга в Беларуси, решает задачи по обеспечению стабильной и качественной работы белорусского сегмента сети интернет. Мы готовы поделиться нашей экспертизой и видением развития ситуации в регионе. И приглашаем всех к открытому диалогу и конструктивному общению.»
Присоединяйтесь к глобальному диалогу!
Форумы по управлению интернетом (Internet Governance Forum) проводятся с 2006 года в разных странах под эгидой ООН и традиционно привлекают внимание крупных международных организаций и технологических компаний. IGF является открытой, представительной, некоммерческой площадкой для диалога по всем аспектам развития интернета на локальном и глобальном уровнях.
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3 декабря Минск станет центром обсуждения будущего интернета на шестом Форуме по управлению интернетом Belarus IGF-2024. Все, кто интересуется тенденциями, вызовами и...
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