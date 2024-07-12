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Погода в СНГ: дожди с грозами пришли в Казахстан, Ереван раскалился до плюс 38
12.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Изнурительная жара надвигается на Москву. В выходные в столице будет 32 градуса, и лишь местами пройдет кратковременный дождь. О погоде в других городах и странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Сильная жара держится в трех областях: Алматинской, Кызылординской и Жетысуской. Специалисты предупреждают население о чрезвычайной пожарной опасности. В этой части республики сохраняется риск несчастных случаев на воде. С начала купального сезона в стране утонули 70 человек, 30 из них дети. Спасатели обходят места массового купания и пляжи, где купаться запрещено. Отдыхающим напоминают о правилах безопасности: не оставлять детей у берега без присмотра, не заплывать за буйки и не заходить в воду в нетрезвом состоянии.
Таджикистан
В Душанбе жарко – плюс 38. Поэтому жители и гости города стараются меньше бывать на открытом солнце, чаще отдыхают в тени и у фонтанов. Синоптики предупреждают: с юго-западного направления на республику идет пыльная буря.
Беларусь
Кыргызстан
В Бишкеке снова больше плюс 30, но небольшая облачность. В горных и предгорных районах синоптики прогнозируют осадки. В Чуйской области начался сбор малины европейского сорта «Полька».
Армения
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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