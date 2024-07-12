Погода в СНГ: дожди с грозами пришли в Казахстан, Ереван раскалился до плюс 38

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Изнурительная жара надвигается на Москву. В выходные в столице будет 32 градуса, и лишь местами пройдет кратковременный дождь. О погоде в других городах и странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан



На большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами. Погоду без осадков синоптики прогнозируют лишь на севере республики. Сейчас в Астане плюс 27. В течение дня температура будет только повышаться, как и в южных регионах страны.

Сильная жара держится в трех областях: Алматинской, Кызылординской и Жетысуской. Специалисты предупреждают население о чрезвычайной пожарной опасности. В этой части республики сохраняется риск несчастных случаев на воде. С начала купального сезона в стране утонули 70 человек, 30 из них дети. Спасатели обходят места массового купания и пляжи, где купаться запрещено. Отдыхающим напоминают о правилах безопасности: не оставлять детей у берега без присмотра, не заплывать за буйки и не заходить в воду в нетрезвом состоянии.

Таджикистан

В Душанбе жарко – плюс 38. Поэтому жители и гости города стараются меньше бывать на открытом солнце, чаще отдыхают в тени и у фонтанов. Синоптики предупреждают: с юго-западного направления на республику идет пыльная буря.



В основном она затронет юг страны. Но есть надежда на кратковременные дожди в отдельных горных районах. Возможно, они немного собьют пыль и освежат воздух.

Беларусь

Рекордно жаркие дни держатся в Беларуси. Температура воздуха достигла плюс 36. Почти на всей территории страны солнечно. Лишь в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.



В такую погоду многие жители выходят на поиски грибов и ягод, но в лесных массивах есть вероятность потеряться. Так, с начала года уже пропало 36 человек. Поиски 10 из них еще продолжаются. В зоне риска – пожилые люди. Они уходят в лес и никому не сообщают об этом.

Кыргызстан

В Бишкеке снова больше плюс 30, но небольшая облачность. В горных и предгорных районах синоптики прогнозируют осадки. В Чуйской области начался сбор малины европейского сорта «Полька».

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