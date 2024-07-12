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Дни Союзного государства начались на «Славянском базаре» в Витебске

12.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Витебске жара и дожди. Но даже это не мешает участникам и зрителям «Славянского базара». Там начались Дни Союзного государства. В городе развернулись тематические развлекательные площадки с национальным колоритом, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

12 июля на «Славянском базаре» весь день дождливо. И это главная традиция фестиваля. Жители города и туристы к такой погоде уже привыкли, запаслись дождевиками и зонтами и пришли оценить площадку Союзного государства. На ней шумно и вкусно. Музыка звучит здесь с утра. Под народные мотивы артисты танцуют в национальных костюмах.

На столах – угощения. Умелицы Союзного государства приготовили их по старинным рецептам. Они передавались из поколения в поколение. Попробовать можно домашний квас, хворост, пироги.

На фестивале рядом друг с другом презентуют себя районы-побратимы. Мастера из Беларуси дают мастер-классы по плетению из соломы, россияне учат прохожих создавать поделки из бумажных трубочек.

«Наша мастерица предлагает всем изготовить колоски. Снопок дружбы, который символизирует дружбу и неразрывную связь двух славянских народов. Можно сплести короб, корзинку для хранения, и если ее покрыть лаком, то она достаточно прочная, не уступает изделиям, которые сплетены из лозы», – рассказала представительница из России Валентина Виноградова.

Заиграли на фестивале и восточные мотивы. Впервые за историю «Славянского базара» здесь открылась площадка национальных культур стран ШОС. Таджики привезли традиционные тюбетейки, кыргызы – изделия из натурального шелка, узбеки – вещи из шерсти.

Самое интересное о международном фестивале «Славянский базар в Витебске».
ИНФОГРАФИКА
«Мы, город Бухара, каракулевые шубы, шкурки, полотно, шапки привезли. Мой отец, дедушка, они передают такую работу руками, даже цех есть у нас», – поделилась член творческой делегации Узбекистана на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» Назира Назарова.

Стартовали на фестивале и дни молодежи. Энергию юности в Витебск привезли студотряды, трудовые и творческие коллективы со всей страны. Белорусские юноши и девушки устроили концерт под открытым небом. В программе и десятки других мероприятий.

«Вместе с союзом молодежи нашей страны и союз молодежи России проведет конкурс творческо-патриотической песни «Солдатский конверт». Это важно, потому что через творчество нужно доносить до молодых людей важность сохранения исторической памяти», – отметил первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.

В рамках дней Союзного государства на «Славянском базаре» также заработали диалоговые площадки. Пройдут встречи делегаций.



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Теги: Витебск
 
 
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