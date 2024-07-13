Как создается приложение для общения предпринимателей

Источник материала: ProBusiness





Даниил Юкович учится в БГУИРе по специальности «Электронный маркетинг». В конце третьего курса он стал создавать приложение для бизнес-клубов. Сейчас проект на стадии разработки MVP, но Даниил уже поделился с «Про бизнес» деталями того, каким оно будет.

«Мне захотелось создать для предпринимателей что-то вроде закрытой социальной сети»

— Идея создания приложения для людей бизнеса появилась в моей голове буквально спонтанно — во время прогулки по улице. Я задумался о том, что у предпринимателей нет сообщества, где они могли бы находить партнеров и обмениваться полезной информацией (Мы знаем как минимум одно сообщество для предпринимателей — Клуб Про бизнес , прим.ред.). Мне захотелось создать для них что-то вроде закрытой социальной сети. В ноябре 2023 года я решил подать заявку на участие в ZborkaLabs и меня пригласили на одно из мероприятий с презентацией своего стартапа. Перед выступлением выяснилось, что я загрузил документ не того формата и все данные перепутались. Пришлось применить талант ораторства и объяснять свою идею буквально «на пальцах». В итоге мне удалось заинтересовать менторов и мой стартап попал в десятку проектов на инкубацию.





В течение одного месяца мы проходили экспериментальный курс, который назывался «Стартап на выживание». Нас учили правильно писать бизнес-план, продвигать свой продукт, разбираться в юридических аспектах. Фактически из обычных людей, которые пришли с идеей, мы должны были превратиться в фаундеров.

«Окружение, в котором я оказался, также повлияло на развитие»

Я научился структурировать информацию и наметил четкий план дальнейших действий. Что-то, конечно, из того, что преподавали, уже знал, потому что моя специальность коррелирует с тем, о чем рассказывали. И вместе с тем, когда нет полноценного опыта реализации проектов, важно все знания структурно укомплектовать и понять, как же все-таки из точки «А» попасть в «Б».





Окружение, в котором я оказался, также повлияло на развитие: находясь среди единомышленников, легче было «допиливать» свою идею. В процессе обучения мой проект трансформировался в формат бизнес-экосистемы, но не той, какой она выглядит сейчас. Возможно, из-за неопытности я собрал в одном приложении несколько продуктов, которые можно было бы разделить на отдельные. В этот же период мне удалось провести CustDev потенциальной целевой аудитории и узнать ее реальные потребности. А ключевой из них как раз была в коммуникациях. Так и появилась мысль отбросить все лишнее и сфокусироваться на создании приложения для бизнес-клубов. Сейчас их представители общаются в закрытых ТГ-чатах, но это не очень удобно. Нет времени просматривать все темы и читать огромное количество сообщений.





После обучения и полного анализа ситуации я стал собирать команду для разработки приложения. Тут также помогли ивенты, которые проводили организаторы Zborka. Благодаря TeamsDay мне удалось найти дизайнера и разработчика. Сейчас нам нужен backend-разработчик, который сможет обеспечить полноценное функционирование приложения и прописать архитектуру.

«Даже бизнесмены консервативных взглядов сегодня посматривают в сторону технологий, понимая, что за ними будущее»

В пилотной версии приложения уже есть разделы «Календарь», «Профиль резидента» и «Сообщество». В «Календаре» члены клубов смогут отслеживать и бронировать планируемые бизнес-мероприятия, в «Сообществах» обмениваться сообщениями, находить других резидентов и отслеживать их запросы, а в «Профиле резидента» будет размещена информация об определенном контрагенте.

К примеру, резидент ищет подрядчика в сфере строительства. Он оставляет запрос, а реззидент, который оказывает необходимые услуги, откликается в чате. В Telegram таких каналов может быть масса и они просто теряются, а в нашем приложении будет все структурировано. Также мы планируем разработать систему персональных рекомендаций с баллами, чтобы у резидентов бизнес-клубов была мотивация качественно оказывать свои услуги. А чтобы запросы не терялись, у нас будет система push-уведомлений.

После того, как мы проведем бета-тестирование, выпустим релиз и начнем предлагать приложение бизнес-клубам, причем цель — не только рынок Беларуси, но и СНГ. Если поймем, что есть запрос у бизнеса Европы, то костомизируем функционал в зависимости от потребностей и будем продвигаться туда.





Сейчас я доволен этапом, на котором мы находимся. Я давно грезил о своем собственном деле и вот мне практически удалось реализовать свою идею. Я уверен, что даже бизнесмены консервативных взглядов сегодня посматривают в сторону технологий, понимая, что за ними будущее. Наше приложение создавалось для комфортных бизнес-коммуникаций, уверен, что оно будет востребовано.