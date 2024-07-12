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Министры культуры стран ШОС встретились на «Славянском базаре» в Витебске

12.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министры культуры стран ШОС встретились на «Славянском базаре» в <a href=Витебске" height="100%" width="670">
Фото: Правительство России

У Беларуси десятки культурных инициатив для Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил министр культуры страны Анатолий Маркевич. Он встретился со своими коллегами по ШОС на полях международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, передает телеканал «МИР 24».

Беларусь готова предложить одаренной молодежи стран-партнеров помощь по организации стажировки в отечественных вузах и колледжах. Есть и идеи для создания новых фестивалей. Различия в языках и традициях не являются препятствием для культурного диалога.

«Одна из инициатив – проведение молодежного форума в 2025 году «Через традиции в будущее». Мы видим в этом очень серьезную перспективу. Почему? Потому что мировое пространство, оно разное совершенно, и сегодня достаточно много вызовов по отношению к нашим странам, где есть серьезные опасения. Особенно опасения по отношению к молодежи, поскольку страны ШОС стоят на прочной основе традиционных ценностей», – отметил министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.

«После вступления Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества мы автоматически становимся соучастниками большого количества многосторонних документов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, поэтому мы с нетерпением и с большим удовольствие ждем участие Беларуси во всех этих событиях», – добавил заместитель министра культуры и информации Республики Казахстан Евгений Кочетов.

Особое внимание уделили вопросам сохранения традиционных ценностей и просвещения жителей стран ШОС. Здесь собрались представители России и Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана, а также Пакистана, Кыргызстана, Китая, Казахстана, Ирана и Индии. Присоединился и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Беларусь – новый член организации. Она вступила в нее чуть более недели назад.

Турция, обладающая сейчас статусом наблюдателя в ШОС, намерена стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, такое заявление сделал накануне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



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Теги: Витебск
 
 
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Беларусь готова предложить одаренной молодежи стран-партнеров помощь по организации стажировки в отечественных вузах и колледжах.
 
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