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Министры культуры стран ШОС встретились на «Славянском базаре» в Витебске
12.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusВитебске" height="100%" width="670">
У Беларуси десятки культурных инициатив для Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил министр культуры страны Анатолий Маркевич. Он встретился со своими коллегами по ШОС на полях международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, передает телеканал «МИР 24».
Беларусь готова предложить одаренной молодежи стран-партнеров помощь по организации стажировки в отечественных вузах и колледжах. Есть и идеи для создания новых фестивалей. Различия в языках и традициях не являются препятствием для культурного диалога.
«После вступления Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества мы автоматически становимся соучастниками большого количества многосторонних документов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества, поэтому мы с нетерпением и с большим удовольствие ждем участие Беларуси во всех этих событиях», – добавил заместитель министра культуры и информации Республики Казахстан Евгений Кочетов.
Турция, обладающая сейчас статусом наблюдателя в ШОС, намерена стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, такое заявление сделал накануне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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Беларусь готова предложить одаренной молодежи стран-партнеров помощь по организации стажировки в отечественных вузах и колледжах.
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