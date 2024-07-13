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Набор бюджетников стартовал в вузах Беларуси
13.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начался общий набор в вузы. В этом году по всей стране наберут 53 тысячи человек. Первые документы уже принимает и педагогический университет, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
У входа толпы абитуриентов. В первые часы приемной кампании пик подачи заявок: идут самые смелые и те, кому уже не терпится стать студентом. У каждого с собой паспорт, аттестат, результаты тестирования, фотографии.
К привычной пачке документов у Константина Литвинова с собой и папка с портфолио. С ним зачисляют школьников из педагогических классов. Во время собеседования вместо сухих цифр живое общение с комиссией. Уметь произвести впечатление – важный навык для будущего педагога.
Будущие учителя истории, иностранных языков и точных наук с интересом изучают студенческие аудитории. В этом году на бюджетные места в вузе их наберут 1140. Залог успеха- это не только прилежная учеба, но и любовь к детям. Так считает будущая учитель начальных классов Валерия Макуцевич.
Пока бюджетники только начинают подавать документы в вузы, результаты своей вступительной гонки уже узнали целевики. Это те, за чье обучение платят организации, а после выпуска берут на работу. Для них в вузах отдельный конкурс, и цифры приема каждый год растут.
Всего в этом году попрощались со школой больше 55 тысяч белорусов. Они узнают результаты конкурса к началу августа. Обновили и перечень важных для страны специальностей. Сейчас это инженеры и педагоги.
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В этом году по всей стране наберут 53 тысячи человек.
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