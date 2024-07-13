Набор бюджетников стартовал в вузах Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начался общий набор в вузы. В этом году по всей стране наберут 53 тысячи человек. Первые документы уже принимает и педагогический университет, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

У входа толпы абитуриентов. В первые часы приемной кампании пик подачи заявок: идут самые смелые и те, кому уже не терпится стать студентом. У каждого с собой паспорт, аттестат, результаты тестирования, фотографии.

К привычной пачке документов у Константина Литвинова с собой и папка с портфолио. С ним зачисляют школьников из педагогических классов. Во время собеседования вместо сухих цифр живое общение с комиссией. Уметь произвести впечатление – важный навык для будущего педагога.

«Сработала какая-то частица моей харизмы, им что-то во мне понравилось, и они воодушевились взять меня к себе. У нас спрашивали про то, почему вообще решили пойти по этой стезе, что нас конкретно завлекает, чем мы умеем уже владеть в специфике педагогики», – рассказал абитуриент из Минска Константин Литвинов.

Будущие учителя истории, иностранных языков и точных наук с интересом изучают студенческие аудитории. В этом году на бюджетные места в вузе их наберут 1140. Залог успеха- это не только прилежная учеба, но и любовь к детям. Так считает будущая учитель начальных классов Валерия Макуцевич.

«В конце девятого класса решила, что пойду на педагога. Захотелось как-то с детьми работать. Хороший контакт, у меня брат и сестра есть младшие. Поэтому легко», – рассказала абитуриент из Молодечно Валерия Макуцевич.