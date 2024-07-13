«$ 40 миллионов за три дня». Топ-5 самых кассовых музыкальных фестивалей

Источник материала: ProBusiness

Фестивали — важная часть музыкальной индустрии. Эти события собирают меломанов со всего мира в одном месте, чтобы на несколько дней создать фантастическое пространство, наполненное ощущением абсолютной свободы и прекрасной музыки. Со времен Вудстока, который не только стал одним из первых ивентов, установивших «канонический» вид рок-фестивалей под открытым небом, но и показал, что людям действительно интересны такие грандиозные события. Сегодня музыкальные фестивали — это полностью самостоятельное направление развития музыкальной индустрии. Особенно впечатляют события, которые проходят в живописных местах: например, Red Rocks Music Festival — естественный амфитеатр, образованный красным скалами, создает уникальную акустику, поэтому live-альбомы многие группы предпочитают записывать именно там. Сегодня вместе с сервисом МТС Music мы расскажем о самых кассовых фестивалях в мире и о том, как создателям удалось превратить их в успешный бизнес.

Outside Lands Music & Arts Festival

Это полностью независимый, крупнейший в США фестиваль. Посетители могут насладиться не только прекрасной музыкой от Kendrick Lamar , Lana Del Rey и Foo Fighters, но и познакомиться с художниками, актерами, писателями и другими творческими людьми со всего мира. Outside Lands стал точкой притяжения благодаря тому, что проходит в одной из культурных столиц Америки — Сан-Франциско. Еще с 60-х, времен беспокойных битников, которые читали свои экспериментальные стихи в местных барах, этот город привлекает креативных людей, создающих произведения в самых разных жанрах. После основания Кремниевой Долины творческий потенциал стал подкрепляться еще и финансами, поэтому появление крупного фестиваля было вопросом времени.



Фото: thebolditalic.com

Создатели этого ивента (крупные компании Another Planet Entertainment, Starr Hill Presents и Superfly) решили, что только музыки будет недостаточно, чтобы подчеркнуть то, насколько Золотые Ворота стали творческим и молодежным городом. Фестиваль Outside Lands открывает не только независимых музыкантов, но и, например, художников, которые после успеха в Сан-Франциско могут рассчитывать на выставки по всему миру, потому что продюсеры, агенты и галеристы каждый год соревнуются в Золотых Воротах за право первыми отыскать бриллиант. В 2023 году прибыль фестиваля составила $ 40 миллионов, а это колоссальные цифры, учитывая, что фестиваль длится всего три дня.

Hard Summer Music Festival

С электронной музыкой культура фестивалей идет вместе едва ли не с того момента, когда композиторы осознали, что интересные звуки могут быть не только частью мелодии, но и превращаться в самостоятельные произведения искусства. Мы прошли путь от использования небольших сэмплов, то есть звуков из уже существующих треков, до альбомов Moby, где весь хронометраж слышим лишь искаженные и обработанные шумы ночного Лос-Анджелеса. Техно, хаус, драм-н-бейс, краут-рок, трип-хоп — все эти электронные жанры прекрасно подходят для того, чтобы слушать их как на концертах, так и в наушниках. В отличие от живой музыки, электронная практически не теряет насыщенности в плане доставляемых эмоций в формате концерта. Но мало какой из жанров электроники настолько хорош для фестивалей, как EDM, Electronic Dance Music.



Фото: edmidentity.com

Огромные площадки под открытым небом заполняются неоном, тысячами людей и бесконечной энергией танца — неудивительно, что создателям этого фестиваля показалось, что если воплотить такую концепцию в жизнь, то на ней можно неплохо заработать. Из небольшого мероприятия для своих Hard Summer Music Festival, который проходит в августе в пригороде Лос-Анджелеса, превратился в крупнейший фестиваль электронной музыки в мире. В прошлом году она заработал почти $ 30 миллионов, хотя билетов было продано значительно меньше, чем на Outside Lands — 75 тысяч против 225. Настолько большой доход объясняется тем, что организация таких фестивалей требует меньше затрат — обычно у ди-джеев нет большой команды и инструментов, которые нужно перевозить. Для того, чтобы заставить десятки тысяч человек танцевать, Skrillex, Dillon Francis, Yung Bae , Ludacris и Kid Cudi достаточно ноутбука, миди-клавиатуры, драм-машины и звукового пульта.

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Мексиканские фестивали: Tecate Pa’l Norte, Corona Capital Festival, Phish: Riviera Maya

Для кого-то это может показаться странным, но сегодня далеко не только США можно назвать страной, где люди научились уверенно зарабатывать на музыкальных фестивалях. В жаркой и богатой культурными традициями Мексике также поняли, что это отличный бизнес. Как и в США, здесь найдутся фестивали на любой вкус, то есть организаторы понимают свою целевую аудиторию и не стараются «попасть» одновременно во всех меломанов: обычно такая стратегия приводит к тому, что фестивали хоть и становятся значимым событием, но почти не зарабатывают, например, знаменитая Coachella уже давно не входит даже в десятку самых кассовых фестивалей.



Фото: caribjournal.com

В сумме Tecate Pa’l Norte, Corona Capital Festival и Phish: Riviera Maya заработали больше 60 миллионов долларов, а количество проданных билетов перевалило за 500 тысяч. При этом каждое из событий имело четкое позиционирование. Tecate Pa’l Norte существует для тех, кто любит современную популярную музыку с легким налетом экспериментальности, поэтому там выступают главные мировые хитмейкеры: от томного попа из спальни Билли Айлиш до заводной и полной отсылок электроники Twenty One Pilots.

А вот Corona Capital Festival больше подойдет любителям рок-музыки, поскольку там выступают как любящие экспериментировать арт-рокеры Arcade Fire, так и культовые готик-рокеры The Cure.

Phish: Riviera Maya, который заработал впечатляющие 22 миллиона при всего 25 тысячах проданных билетов, — это и вовсе фестиваль, посвященный одной группе. Но за счет того, что каждое ее выступление уникально (это джем-бенд, то есть вся музыка — импровизация ), люди готовы съезжаться в Мексику, чтобы посмотреть на масштабное шоу.

Hurricane Festival

Фестивали с четким позиционированием зарабатывают больше за счет работы на конкретную аудиторию, но мероприятия, где в афише представлено все многообразие жанров от поп-музыки до экспериментальной электроники, тоже могут стать отличным бизнесом для основателей.

Обычно европейские организаторы фестивалей предпочитают более камерный формат, они рассчитывают на любителей отдельных жанров, например, фолка, джаза, классического рока и так далее. Но немецкий Hurricane Festival нарушает традицию. Этот ивент, который проводится в небольшом городе недалеко от Бремена с 1997 года, приглашает музыкантов со всего мира, поэтому любители музыки найдут там панк-рок Billy Talent, космические эксперименты Muse , печальную ностальгию Placebo или электронную индастриальность Kraftverk — лайнап Hurricane Festival включает более 80 групп ежегодно.



Фото: ultimatefestivals4all.com

Несмотря на то, что фестиваль уже давно перестал быть локальным и превратился в международное событие, организаторы не забывают о том, что начинался Hurricane Festival как площадка для продвижения независимых местных музыкантов. Поэтому до сих пор значительную часть программы составляют немецкие группы. Возможно, поэтому сюда и приезжают люди из Нового Света — для них это такая же экзотика, как для европейского слушателя дезерт-рок.

CMA Music Festival

Кантри — чисто американский жанр, феноменальная популярность которого остается загадкой для большинства меломанов за пределами США. Парни с гитарами поют довольно простые песни о жизни в глубинке, при этом не балуя слушателя экспериментами, изобретательными гармониями или другими вещами для музыкальных гурманов. И все же, как показывает успех хита Old Town Road от рэпера Lil Nas X или любовь критиков к американской исполнительнице Waxahatchee, сочетающую кантри с другими направлениями музыки, иногда этот жанр находит отклик у более широкой публики.



Фото: visitmusiccity.com