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Представители России и Беларуси возложили цветы к Вечному огню в рамках Дней Союзного государства в Витибске
13.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представители Беларуси и России возложили цветы к одному из знаковых мест в Витебске – Вечному огню у мемориального комплекса «Три штыка». Церемония прошла в День Союзного государства на 33-м Международном фестивале искусств
С цветами и зонтами в руках – министры, депутаты и артисты. Во время памятной акции в Витебске выпало больше двух суточных норм осадков. Ливень и гроза не помешали участникам мероприятия. Они почтили память советских воинов -освободителей, партизан и подпольщиков региона. По словам Госсекретаря Союзного государства, гуманитарное сотрудничество становится важнейшим компонентом отношений Беларуси и России.
Государственный секретарь отметил важность расширения масштаба Дней Союзного государства на «Славянском базаре». Напомнил о внимании, которое уделяют Александр Лукашенко и Владимир Путин значимости отношений двух стран в союзных форматах.
А накануне белорусский лидер вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства.
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Представители России и Беларуси возложили цветы к Вечному огню в рамках Дней Союзного государства в Витибске
Министры, депутаты и артисты почтили память советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков региона.
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