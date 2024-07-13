Представители России и Беларуси возложили цветы к Вечному огню в рамках Дней Союзного государства в Витибске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители Беларуси и России возложили цветы к одному из знаковых мест в Витебске – Вечному огню у мемориального комплекса «Три штыка». Церемония прошла в День Союзного государства на 33-м Международном фестивале искусств «Славянский базар» , сообщает «МИР 24».

С цветами и зонтами в руках – министры, депутаты и артисты. Во время памятной акции в Витебске выпало больше двух суточных норм осадков. Ливень и гроза не помешали участникам мероприятия. Они почтили память советских воинов -освободителей, партизан и подпольщиков региона. По словам Госсекретаря Союзного государства, гуманитарное сотрудничество становится важнейшим компонентом отношений Беларуси и России.

«Сегодня мы говорим об особом поручении глав государств в адрес национальных правительств. 11 направлений работы, и впервые компетенции правительств Беларуси и России отнесены к культурно-гуманитарной направления: образование, культура, наука, спорт, туризм. Этого не было никогда», – отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Государственный секретарь отметил важность расширения масштаба Дней Союзного государства на «Славянском базаре». Напомнил о внимании, которое уделяют Александр Лукашенко и Владимир Путин значимости отношений двух стран в союзных форматах.

А накануне белорусский лидер вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства.