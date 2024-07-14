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Новая редакция закона об инвестициях, положение дел на рынке труда, поиск бухгалтера в команду, приложение для предпринимателей: новости бизнеса за 8-14 июля 2024 года
14.07.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как найти бухгалтера, безболезненно перейти на электронный документооборот и увеличить онлайн-продажи в два раза. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
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Даниил Юкович учится в БГУИРе, в конце третьего курса он стал создавать приложение для бизнес-клубов. Сейчас проект на стадии разработки MVP, но Даниил уже поделился с «Про бизнес»
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Новая редакция закона об инвестициях, положение дел на рынке труда, поиск бухгалтера в команду, приложение для предпринимателей: новости бизнеса за 8-14 июля 2024 года
Как найти бухгалтера, безболезненно перейти на электронный документооборот и увеличить онлайн-продажи в два раза. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес»...
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