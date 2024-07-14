Новая редакция закона об инвестициях, положение дел на рынке труда, поиск бухгалтера в команду, приложение для предпринимателей: новости бизнеса за 8-14 июля 2024 года

Источник материала: ProBusiness

Как найти бухгалтера, безболезненно перейти на электронный документооборот и увеличить онлайн-продажи в два раза. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Привлечение инвестиций — сложный и небыстрый процесс, поэтому любые изменения в правилах игры могут вызывать трудности. И как раз скоро в этой сфере будут корректировки. Закон от 8 января 2024 года № 350-З изложил в новой редакции закон «Об инвестициях». 11 июля 2024 года вступают в силу основные положения этого документа, а 23 июля обновленный закон начинает работу полностью. Одновременно утрачивает силу действовавший около 15 лет Декрет № 10 от 6 августа 2009 г. «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь», который был правовой основой для заключения и исполнения инвестдоговоров в Беларуси. Важно, что изменения не будут распространяться на инвестдоговоры, заключенные до вступления в силу новой редакции закона, — они будут исполняться на прежних условиях. Но тем, кто рассматривает осуществление инвестиций путем заключения инвестиционного договора с государством, стоит знать об основных новшествах и последствиях этих изменений для бизнеса. Для читателей «Про бизнес» обзор по документу подготовил эксперт по вопросам инвестиций и финансового права, управляющий партнер юридической фирмы Art Legal Николай Артемьев.

Полезное для бизнеса

Переход на электронный документооборот начался давно, однако вопросов о том, как правильно осуществить эту процедуру, до сих пор много. Своим опытом и рекомендациями поделилась Татьяна Скорик, заместитель исполнительного директора по развитию электронного документооборота в ЮрСпектр. Эксперт объяснила отличия электронного документа от документа в электронном виде, как при переходе на ЭДО избежать сопротивления сотрудников и наладить этот процесс со своими контрагентами.

Ни один бизнес не обходится без бухгалтера. Именно от квалификации этого специалиста во многом зависит эффективность и четкость процессов в компании. Но как его искать и какими качествами он должен обладать? Заместитель директора кадрового агентства «Коллекция Открытий» Людмила Снегирева раскрыла все секреты и рассказала , о том, какие задачи должен выполнять бухгалтер, а также, как определить его профессиональный уровень.

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Истории бизнеса