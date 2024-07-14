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«Славянский базар» в Витебске: участники конкурса исполнили музыкальные хиты
14.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На «Славянском базаре» стартовал
13 июля вокалисты исполняют славянские хиты. Номера своего выступления участники узнали вчера. Жеребьевку провели на каждый из конкурсных дней. Так решили организаторы. Некоторым артистам улыбнулась удача.
Музыкальное состязание проходит под аккомпанемент президентского оркестра. Оценивает вокалистов международное жюри. Это артисты с большим стажем. Во главе судейского корпуса – казахстанская артистка Роза Рымбаева. Прямо со сцены выставляет оценки и белорус Виталий Кульбаков – дирижер оркестра. Вместе с ними специалисты из Болгарии, Дании, Мексики, Молдовы и России.
Многим исполнителям слова славянских хитов пришлось учить несколько месяцев. Испытанием это стало для вокалистов из Венесуэлы, Южно-Африканской Республики, Испании и Италии. Но и конкурсанты из русскоговорящих стран репетировали не мало.
Второй конкурсный день ждет молодых артистов завтра во время закрытия фестиваля. Они исполнят мировые хиты. Шоу обещает быть масштабным.
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Номера своего выступления участники узнали вчера, жеребьевку провели на каждый из конкурсных дней.
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