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«Славянский базар» в Витебске: участники конкурса исполнили музыкальные хиты

14.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» стартовал конкурс молодых исполнителей. В летнем амфитеатре полная посадка. Зрители пришли услышать голоса талантов из 15 стран. В этом году в музыкальном состязании принимают участие певцы из Европы, Азии, Южной Америки. Впервые присоединился исполнитель из Африки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

13 июля вокалисты исполняют славянские хиты. Номера своего выступления участники узнали вчера. Жеребьевку провели на каждый из конкурсных дней. Так решили организаторы. Некоторым артистам улыбнулась удача.

«Меня абсолютно устраивают мои номера. Я привыкла, что когда я участвую в конкурсах, то выступаю последней. Сегодня я 15-я. Во второй конкурсный день я выступаю вторая», – поделилась участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» Марьям Танкреди.

Музыкальное состязание проходит под аккомпанемент президентского оркестра. Оценивает вокалистов международное жюри. Это артисты с большим стажем. Во главе судейского корпуса – казахстанская артистка Роза Рымбаева. Прямо со сцены выставляет оценки и белорус Виталий Кульбаков – дирижер оркестра. Вместе с ними специалисты из Болгарии, Дании, Мексики, Молдовы и России.

«Сложно быть строгим судьей, потому что все участники очень талантливы. Поэтому нет необходимости быть строгим. Это прекрасно, когда у исполнителя видна личность, когда есть особенная подача. И, конечно, я обращаю внимание на выбор песни и голос певца», – пояснил член жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» Томас Невергрин.

Многим исполнителям слова славянских хитов пришлось учить несколько месяцев. Испытанием это стало для вокалистов из Венесуэлы, Южно-Африканской Республики, Испании и Италии. Но и конкурсанты из русскоговорящих стран репетировали не мало.

Самое интересное о международном фестивале «Славянский базар в Витебске».
ИНФОГРАФИКА
«Как себя знаю, я занимаюсь вокалом. У меня мама певица казахстанская, не очень знаменитая, но мама поет, папа играет на гитаре. У меня семья творческая. По душе я выбрал первую песню. Когда эту песню я пою, хочется плакать. Не знаю, почему. Это же просто магия, магия!» – рассказал участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» Ерназар Жубан.

Второй конкурсный день ждет молодых артистов завтра во время закрытия фестиваля. Они исполнят мировые хиты. Шоу обещает быть масштабным.

Трех лучших исполнителей по итогам первого конкурсного дня называть еще рано. Выступили еще не все участники. Борьба на сцене серьезная. Жюри, как и в прошлые годы, выставляет оценки сразу. Главным призом для участников станет Гран-при в 20 тысяч долларов. По традиции специальную премию «Песни путь к Содружеству» присудит и телеканал «Мир». Каким будет ценный приз узнаем уже завтра.



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Теги: Витебск
 
 
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Номера своего выступления участники узнали вчера, жеребьевку провели на каждый из конкурсных дней.
 
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