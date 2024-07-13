«Славянский базар» в Витебске: как исполнители готовились к первому конкурсному дню?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В фестивальном Витебске всех радует «Славянский базар» . Основное внимание молодым исполнителям. Это участники конкурса эстрадной песни «Витебск-2024». Певцы впервые познакомились с главной площадкой – летним амфитеатром. Их ждет первый конкурсный день, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Таис Сака из Турции впервые выступит перед залом в шесть тысяч человек. В этом году 18-летняя девушка – самая юная конкурсантка. Уступать соперникам не собирается, даже на репетиции поет в полную силу.

«Ощущения невероятные, очень приятно иметь дело с такими большими масштабами. Волнение, конечно, присутствует, но все под контролем, скажем так», – рассказала участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» из Турции Таис Сака.

Участники конкурса эстрадной песни репетировали весь день. Они исполнят славянские хиты. Всего участие примут представители 15 стран. Певцы приехали из Венесуэлы, Хорватии, Чехии, Италии и стран СНГ. Дебютирует исполнитель из Южно-Африканской Республики.

«Я узнал об этом фестивале в 2018 году, когда жил и учился на Кубе. Даже проходил отбор на этот конкурс. А в этом году решил приехать сюда и представить уже родную страну. Я сегодня буду петь песню Любэ «Выйду ночью в поле с конем», – рассказал участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» из ЮАР Тами Мбата.

Исполнить придется не только выбранную песню. По заданию ведущих на сцене зазвучат и другие известные композиции. Музыкальные визитки с акцентом на национальные особенности.

«Каждой стране подбирали свою песню. Ну как же Молдова без «Смуглянки-молдованки». Конечно, я чувствовала, что эта песня достанется мне», – рассказала участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» из Молдовы Каролина Балан.

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