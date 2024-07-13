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«Славянский базар» в Витебске: как исполнители готовились к первому конкурсному дню?
13.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В фестивальном Витебске всех радует
Участники конкурса эстрадной песни репетировали весь день. Они исполнят славянские хиты. Всего участие примут представители 15 стран. Певцы приехали из Венесуэлы, Хорватии, Чехии, Италии и стран СНГ. Дебютирует исполнитель из Южно-Африканской Республики.
Исполнить придется не только выбранную песню. По заданию ведущих на сцене зазвучат и другие известные композиции. Музыкальные визитки с акцентом на национальные особенности.
«Пока еще до сих пор не выяснили, как я это буду проводить. Или у меня будут карточки, и я буду очно показывать, или буду передавать по рации свои баллы. Но, конечно же, прошли у нас три репетиции в Минске, какое-то мнение уже сложилось о конкурсантах. Но даже сегодня на репетиции они показывают себя совсем с другой стороны», – рассказал главный дирижер и художественный руководитель Президентского оркестра Республики Беларусь Виталий Кульбаков.
Победителя конкурса выберут уже завтра. Во второй день участники исполнят мировые хиты.Также по традиции во втором отделении концерта выступит известный исполнитель. В этом году на сцену выйдет российский певец Михаил Турецкий и его арт-группа «Хор Турецкого».
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Участники конкурса эстрадной песни репетировали весь день. Они исполнят славянские хиты.
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