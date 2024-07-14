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Лукашенко провел совещание с силовиками на южной границе Беларуси
14.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент провел совещание с силовиками в Лунинецком районе прямо на рубеже. Подробности у корреспондента «МИР 24» Полины Срибненко.
Южная граница Беларуси в Брестской области. На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер». Развернуты силы специальных операций. В высокой боевой готовности войска Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Беларуси.
«Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащая, очень опасна во время боевых действий. Мы проанализировали ситуацию. Прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили», – заявил Александр Лукашенко.
Белорусов президент призвал не беспокоиться. И подчеркнул: это забота людей в погонах.
Александр Лукашенко подчеркнул: отношения с соседями можно стоить только на основе равноправного диалога.
На западной же границе ситуация сложнее, подчеркнул белорусский лидер. Военачальников призвал сконцентрировать внимание на этом направлении.
Президент поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил южную границу страны и заявил о ликвидации напряженности на белорусско-украинской границе.
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