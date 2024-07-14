Лукашенко провел совещание с силовиками на южной границе Беларуси

«Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащая, очень опасна во время боевых действий. Мы проанализировали ситуацию. Прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили», – заявил Александр Лукашенко.

Белорусов президент призвал не беспокоиться. И подчеркнул: это забота людей в погонах.



Обстановку главнокомандующий проверил лично. Посетил место дислокации 56-го зенитного ракетного полка. Там ведется дежурство по противовоздушной обороне. Проинспектировал и штаб полка, ознакомился с инфраструктурой и автопарком. Там же белорусский лидер собрал совещание, по итогам которого заявил: напряжение снято.



«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы. Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет», – отметил Президент Республики Беларусь.

Александр Лукашенко подчеркнул: отношения с соседями можно стоить только на основе равноправного диалога.



«Как бы они на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли, – ну чуть ли не врагами называют! Хотя мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил: это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора – это будет эскалация и будут гибнуть люди», – добавил Александр Лукашенко.

На западной же границе ситуация сложнее, подчеркнул белорусский лидер. Военачальников призвал сконцентрировать внимание на этом направлении.



«Нам надо не пропустить с запада. Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление – там ребята должны быть готовы ко всему. Они нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить», – подчеркнул президент.

Президент поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.