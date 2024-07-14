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Гроза в Беларуси: ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи

14.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гроза с ливнем и шквалистым ветром обрушились на столицу Беларуси накануне вечером. В результате были повалены несколько деревьев, повреждены линии электропередачи, в ряде районов наблюдались перебои с электроэнергией.

По словам жителей столицы, одно из упавших деревьев повредило припаркованный неподалеку автомобиль, другое упало на велодорожку. Об отключении электричества сообщали жители Октябрьского, Советского и Первомайского районов. Из-за непогоды и перебоев в подаче электроэнергии останавливалось движение нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов. На пляжах Цнянского водохранилища поднимались огромные волны.

Электроснабжение из-за жары и гроз в субботу нарушалось в 452 населенных пунктах Беларуси. Больше всего от непогоды пострадали Минская и Гродненская области. В устранении последствий задействованы 65 аварийных бригад и 63 единицы техники, передает агентство «Минск-Новости».

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь с 13 на 14 июля в южной половине Московского региона в отдельных районах выпало до 12 миллиметров осадков.



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Теги: Минск
 
 
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Об отключении электричества, в частности, сообщали жители Октябрьского, Советского и Первомайского районов Минска.
 
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