Гроза в Беларуси: ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи

Электроснабжение из-за жары и гроз в субботу нарушалось в 452 населенных пунктах Беларуси. Больше всего от непогоды пострадали Минская и Гродненская области. В устранении последствий задействованы 65 аварийных бригад и 63 единицы техники, передает агентство «Минск-Новости» .

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь с 13 на 14 июля в южной половине Московского региона в отдельных районах выпало до 12 миллиметров осадков .