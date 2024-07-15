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Лукашенко: Товарооборот Беларуси и Чувашии вырастет в два раза к концу года

15.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Товарооборот Беларуси и Чувашии вырастет в два раза к концу года
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь и Чувашская Республика смогут увеличить товарооборот вдвое к концу года. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с главой российского региона Олегом Николаевым.

Минск и Чебоксары пока не дорабатывают в плане торговли, констатировал президент. Объем прошлого года – немного больше 120 миллионов долларов. При этом Чувашскую Республику глава государства назвал перспективным партнером. Упор в сотрудничестве предложил делать на промышленную сферу.

«Я знаю – ваш регион стабильно входит в десятку лучших по темпам роста промышленного, обрабатывающего производства. Беларусь готова расширять с вами существующую кооперацию. И готовы к реализации новых проектов, о которых мы, наверняка, в течение этого визита договоримся. Хотел сказать в двух словах о драйверах нашего роста. Я их вижу прежде всего в станкостроительной отрасли», – заявил Лукашенко.

Регион активно закупает белорусскую пассажирскую, грузовую, сельскохозяйственную и коммунальную технику. Производители готовы предложить широкую обновленную линейку товаров, подчеркнул Александр Лукашенко. Также он призвал развивать совместную работу в агропромышленном комплексе и гуманитарной сфере.

Беларуси интересен опыт Чувашской Республики в возрождении производства хмеля, рассказал Александр Лукашенко. В свою очередь, страна готова поделиться технологиями выращивания картофеля.



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Теги: Минск
 
 
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Объем прошлого года – немного больше 120 миллионов долларов. Упор в сотрудничестве президент предложил делать на промышленную сферу.
 
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