Лукашенко: Товарооборот Беларуси и Чувашии вырастет в два раза к концу года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Чувашская Республика смогут увеличить товарооборот вдвое к концу года. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с главой российского региона Олегом Николаевым.

Минск и Чебоксары пока не дорабатывают в плане торговли, констатировал президент. Объем прошлого года – немного больше 120 миллионов долларов. При этом Чувашскую Республику глава государства назвал перспективным партнером. Упор в сотрудничестве предложил делать на промышленную сферу.

«Я знаю – ваш регион стабильно входит в десятку лучших по темпам роста промышленного, обрабатывающего производства. Беларусь готова расширять с вами существующую кооперацию. И готовы к реализации новых проектов, о которых мы, наверняка, в течение этого визита договоримся. Хотел сказать в двух словах о драйверах нашего роста. Я их вижу прежде всего в станкостроительной отрасли», – заявил Лукашенко.

Регион активно закупает белорусскую пассажирскую, грузовую, сельскохозяйственную и коммунальную технику. Производители готовы предложить широкую обновленную линейку товаров, подчеркнул Александр Лукашенко. Также он призвал развивать совместную работу в агропромышленном комплексе и гуманитарной сфере.

Беларуси интересен опыт Чувашской Республики в возрождении производства хмеля, рассказал Александр Лукашенко. В свою очередь, страна готова поделиться технологиями выращивания картофеля.