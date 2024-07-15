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Лукашенко: Товарооборот Беларуси и Чувашии вырастет в два раза к концу года
15.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Чувашская Республика смогут увеличить товарооборот вдвое к концу года. Об этом заявил
Минск и Чебоксары пока не дорабатывают в плане торговли, констатировал президент. Объем прошлого года – немного больше 120 миллионов долларов. При этом Чувашскую Республику глава государства назвал перспективным партнером. Упор в сотрудничестве предложил делать на промышленную сферу.
Регион активно закупает белорусскую пассажирскую, грузовую, сельскохозяйственную и коммунальную технику. Производители готовы предложить широкую обновленную линейку товаров, подчеркнул Александр Лукашенко. Также он призвал развивать совместную работу в агропромышленном комплексе и гуманитарной сфере.
Беларуси интересен опыт Чувашской Республики в возрождении производства хмеля, рассказал Александр Лукашенко. В свою очередь, страна готова поделиться технологиями выращивания картофеля.
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Объем прошлого года – немного больше 120 миллионов долларов. Упор в сотрудничестве президент предложил делать на промышленную сферу.
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