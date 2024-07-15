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Певица из Молдовы Каролина Балан завоевала Гран-при на «Славянском базаре»
15.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В этом году главный фестивальный приз уезжает в Молдову. Обладателем Гран-при стала Каролина Балан. В первый конкурсный день певица заняла вторую строчку рейтинга. Затем исполнила песню на французском языке и вырвалась вперед.
Первую премию взял исполнитель из Казахстана. Вторую между собой разделили Россия и Италия. Все получили и денежное вознаграждение.
«Лира» – это очень почетно. Я очень рада, что оказалась на этой сцене и спела свои самые любимые песни. Я видела глаза публики, то, как они это слушали, как они меня встречали. Наверное, это самое главное и самое дорогое», – рассказала обладательница второй премии конкурса Екатерина Кузина.
Одна из статуэток за третье место останется в Беларуси. Вторую забрала певица из Болгарии.
Своего фаворита выбрал и телеканал «МИР» – по традиции вручил премию «Песня – путь к Содружеству». Награда досталась вокалистке из Узбекистана. К диплому прилагается ценный приз – смартфон.
«Благодарность телеканалу «МИР»! Обещаю не пропускать никакие передачи – буду все смотреть», – заявила обладательница специальной премии телеканала «МИР» Севара Туланова.
После молодых вокалистов на сцену вышли звезды эстрады. На закрытии фестиваля выступили Любовь Успенская, Виктория Алешко, Зара, Ани Лорак и другие.
«Приехала сюда, и я считаю, что это самое правильное решение, которое можно было сделать – приехать сегодня на фестиваль, на котором я не была уже много лет», – отметила певица Любовь Успенская.
Шоу завершилось за полночь. Славянский базар официально подошел к концу, а его финальным аккордом станет шансон-концерт. Сегодня он пройдет в летнем амфитеатре.
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В первый конкурсный день певица заняла вторую строчку рейтинга. Затем исполнила песню на французском языке и вырвалась вперед.
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