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Певица из Молдовы Каролина Балан завоевала Гран-при на «Славянском базаре»

15.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершается «Славянский базар». Почти неделю Витебск жил конкурсами, танцевальными шоу и ярмарками. Кому из молодых исполнителей достался Гран-при и кто стал обладателем специальной премии телеканала «МИР», рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В этом году главный фестивальный приз уезжает в Молдову. Обладателем Гран-при стала Каролина Балан. В первый конкурсный день певица заняла вторую строчку рейтинга. Затем исполнила песню на французском языке и вырвалась вперед.

«Мне не верится! Просто невероятно! Я разрыдалась от неожиданности. По баллам, конечно, выходили мы – шли ноздря в ноздрю, но жюри так решило. Спасибо!» – поделилась впечатлениями Каролина Балан.

Первую премию взял исполнитель из Казахстана. Вторую между собой разделили Россия и Италия. Все получили и денежное вознаграждение.

«Потратил бы на творчество: запись своих песен, съемку клипов, дальнейшее продвижение. Я думаю, моя страна будет мной гордится, потому что я почти выиграл. Первое место – это второй Гран-при», – заявил обладатель первой премии международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» Ерназар Жубан.

«Лира» – это очень почетно. Я очень рада, что оказалась на этой сцене и спела свои самые любимые песни. Я видела глаза публики, то, как они это слушали, как они меня встречали. Наверное, это самое главное и самое дорогое», – рассказала обладательница второй премии конкурса Екатерина Кузина.

Одна из статуэток за третье место останется в Беларуси. Вторую забрала певица из Болгарии.

«Эмоции просто переполняют меня. Я очень рад, что достойно представил страну на таком замечательном фестивале – на бренде Беларуси. Мне очень здесь понравилось, я буду сюда возвращаться вновь и вновь», – отметил обладатель третьей премии Валерий Чучман.

Своего фаворита выбрал и телеканал «МИР» – по традиции вручил премию «Песня – путь к Содружеству». Награда досталась вокалистке из Узбекистана. К диплому прилагается ценный приз – смартфон.

Самое интересное о международном фестивале «Славянский базар в Витебске».
ИНФОГРАФИКА

«Благодарность телеканалу «МИР»! Обещаю не пропускать никакие передачи – буду все смотреть», – заявила обладательница специальной премии телеканала «МИР» Севара Туланова.

После молодых вокалистов на сцену вышли звезды эстрады. На закрытии фестиваля выступили Любовь Успенская, Виктория Алешко, Зара, Ани Лорак и другие.

«Приехала сюда, и я считаю, что это самое правильное решение, которое можно было сделать – приехать сегодня на фестиваль, на котором я не была уже много лет», – отметила певица Любовь Успенская.

Шоу завершилось за полночь. Славянский базар официально подошел к концу, а его финальным аккордом станет шансон-концерт. Сегодня он пройдет в летнем амфитеатре.



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Теги: Витебск
 
 
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В первый конкурсный день певица заняла вторую строчку рейтинга. Затем исполнила песню на французском языке и вырвалась вперед.
 
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