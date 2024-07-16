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Шторм в Беларуси унес жизни шести человек, 15 получили травмы

16.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шторм в Беларуси унес жизни шести человек, 15 получили травмы
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси устраняют последствия мощного шторма. В результате стихии погибли шесть человек, 15 получили травмы, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева со ссылкой на МЧС республики.

Спасатели и коммунальщики уже вторые сутки устраняют последствия стихии. Шквалистый ветер повредил кровли домов, фасады и мелкие постройки. Повалены десятки деревьев, повреждены машины.

Опасности штормового ветра
Как вести себя в бурю?
К резкому ветру добавился ливень. За несколько минут он затопил переходы, дороги и улицы белорусской столицы. Непогода бушевала и в нескольких областях. Пострадали люди. Спасатели сообщают о шести погибших, двое из них – дети.

«Государственная система предупреждения МЧС на всех уровнях организовывала деятельность аварийных и спасательных служб, направленных на помощь пострадавшим, уборку поваленных деревьев, восстановление электроэнергии и обеспечение безопасности наших граждан», – заявил первый заместитель начальника главного управления Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Беларуси Игорь Ходанович.

На востоке и юго-востоке страны две тысячи населенных пунктов остались без света. Больше половины из них до сих пор обесточено. Вырванные с корнем деревья падали и на железнодорожные пути. К утру аварийные службы убрали более двух тысяч гектаров поваленного леса. Работы продолжаются.

«В настоящий момент работа ведется по двум ключевым направлениям: расчистка автомобильных дорог, поскольку она затрудняет движение к населенным пунктам, а также расчистка участков вдоль линии электропередач, поскольку некоторые населенные пункты в настоящий момент остаются обесточенными», – подчеркнула пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси Анастасия Мацкевич.

Ущерб пока не оценили, но местные власти обещают поддержать жителей – оказать помощь в восстановлении домов. Последствия урагана устраняют спасатели, коммунальщики, лесники. Привлекли и военных. В Гомельскую область, которая больше всего пострадала от непогоды, для расчистки территорий направили 40 дополнительных бригад.



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Спасатели и коммунальщики уже вторые сутки устраняют последствия стихии. Шквалистый ветер повредил кровли домов, фасады и мелкие постройки.
 
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