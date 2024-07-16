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Шторм в Беларуси унес жизни шести человек, 15 получили травмы
16.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси устраняют последствия мощного шторма. В результате стихии погибли шесть человек, 15 получили травмы, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева со ссылкой на МЧС республики.
Спасатели и коммунальщики уже вторые сутки устраняют последствия стихии. Шквалистый ветер повредил кровли домов, фасады и мелкие постройки. Повалены десятки деревьев, повреждены машины.
«Государственная система предупреждения МЧС на всех уровнях организовывала деятельность аварийных и спасательных служб, направленных на помощь пострадавшим, уборку поваленных деревьев, восстановление электроэнергии и обеспечение безопасности наших граждан», – заявил первый заместитель начальника главного управления Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Беларуси Игорь Ходанович.
На востоке и юго-востоке страны две тысячи населенных пунктов остались без света. Больше половины из них до сих пор обесточено. Вырванные с корнем деревья падали и на железнодорожные пути. К утру аварийные службы убрали более двух тысяч гектаров поваленного леса. Работы продолжаются.
Ущерб пока не оценили, но местные власти обещают поддержать жителей – оказать помощь в восстановлении домов. Последствия урагана устраняют спасатели, коммунальщики, лесники. Привлекли и военных. В Гомельскую область, которая больше всего пострадала от непогоды, для расчистки территорий направили 40 дополнительных бригад.
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Спасатели и коммунальщики уже вторые сутки устраняют последствия стихии. Шквалистый ветер повредил кровли домов, фасады и мелкие постройки.
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