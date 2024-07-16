Как открыть школу автоспорта

Источник материала: ProBusiness





Павел Сергунин в бизнесе уже 15 лет. Свой первый бизнес он открыл в 23 года вместе с женой, и на протяжении почти 12 лет развивался в сфере дизайна интерьера, стройки и мебельного производства, однако в какой-то момент понял, что эта сфера перестает приносить удовольствие, а жизнь проходит. Именно поэтому герой решил совместить любимое хобби и бизнес, и открыл школу автоспорта Racing Cult By (RCB). О своем опыте в предпринимательстве и о том, как строить бизнес в автоспорте Павел Сергунин рассказал «Про бизнесу».

«Тратить время на вещи, к которым нет интереса, — преступление перед самим собой»

— Школа по обучению автоспорту не первый мой бизнес, но на сегодняшний день основной. Остальные бизнесы я приостановил или закрыл полностью, так как в жизни нужно заниматься тем, что приносит удовольствие, а автогонки приносят мне колоссальное удовольствие. Раньше у меня была дизайн-студия интерьера и архитектурное бюро, строительный бизнес и мебельное производство. Во время пандемии мы с супругой приняли решение, что нужно кардинально развернуться. Такое решение было вызвано тем, что мы перегорели и как будто уперлись в свой потолок. Несмотря на то, что мои доходы упали в несколько раз, я не жалею, что выбрал заниматься тем делом, которое приносит мне радость.





Предпринимательский дух и желание зарабатывать у меня было всегда. Первую машину я смог самостоятельно купить уже в 19 лет. Я искал подработки, занимался продажей музыкальных инструментов. С женой у меня вышла отличная команда в первом бизнесе — она творческая личность, а я «управленец». Получилось разделить обязанности. В начале она занималась творческими вопросами, а я переговорами и менеджментом. Дальше мы делегировали это все сотрудникам и занимались непосредственно развитием бизнеса. Закрывать его было сложно, но сейчас я об этом не жалею, считаю, что сделал правильный выбор, и тратить время на вещи, к которым нет интереса, — преступление перед самим собой.





«На своих машинах ученикам тренироваться дороже, чем на тех, которые я сдаю в аренду»

В школе мы обучаем автоспорту и контраварийному вождению. Сам занимаюсь обучением уже около года. В школе у меня 2 машины, которые можно брать в аренду на обучение и гоночные этапы. На своих машинах ученикам тренироваться выходит намного дороже, чем на тех, которые я сдаю в аренду, все из-за износа и стоимости обслуживания. Большая часть клиентов приходит именно на обучение автоспорту. В школе я провожу тренировки индивидуально с каждым учеником под его запрос. Сейчас основной преподаватель я, но Ралли преподает наш белорусский раллист Дмитрий Никозаченко.





Я с детства любил автомобили, права получил уже в 18 лет. В 2013 г. попробовал прокатный картинг. Мне это очень понравилось, я начал участвовать в соревнованиях и даже завоевывать кубки. В какой-то момент захотелось чего-то более масштабного серьезного. В 2015 г. мой знакомый уходил из автоспорта и продал мне свою машину. С 2015 г. я регулярно принимал участие в соревнованиях в Беларуси по Time-Attack, а однажды побывал и прокатился на трассе Нюрбургринг. Она составляет примерно 21 км, и является самой опасной трассой в мире — разбиться там очень легко, если не подготовлен должным образом. Отчасти меня и это вдохновило. Регулярно сам тренируюсь в таких дисциплинах: Time-Attack, Дрифт, Ралли.





Постепенно вовлекаясь в автоспорт, я стал анализировать нишу, школы, понял, что конкурировать здесь можно. Таким образом открыл для себя отличную возможность совместить хобби с бизнесом.

Сейчас, кроме обучения, я организовываю для своих учеников выезд на Смоленское кольцо (кольцевая гоночная трасса) в Российской Федерации. Эта поездка полностью под ключ. Мы привозим машины учеников на лафетах, решаем вопрос с проживанием, кормим, два дня обучаем, человеку не надо ни о чем задумываться. Мы разбираем всю трассу, проходим пешком, анализируем траектории, также с каждым учеником я проезжаю минимум 6 сессий.

На данный момент в моей школе 3−4 постоянных ученика, но очень большое количество людей, которые берут занятия под конкретный запрос, например, под тренировки на Смоленском кольце. Также я сдаю свои гоночные авто в аренду. Обучение на арендных авто, в зависимости от трека и времени, стоит от $ 230 до 300. Такая цена обусловлена высокой стоимостью эксплуатации. Основные клиенты моей школы — либо предприниматели, либо айтишники.









































Назвать сумму прибыли сложно, так как все деньги сразу же реинвестируются в бизнес. На сегодняшний день в школу было вложено более $15−20 тыс. В перспективе 5−10 лет я хотел бы расширить школу, набрать преподавателей, создать полноценную спортивную команду. Также хотелось бы привлечь спонсоров и партнеров.

«Автомобиль, с которым можно комфортно стартовать, обойдется примерно в $ 10 тыс.»

Кстати, хочу сказать, что автосимулятор является хорошим бонусом к обучению на автомобиле. Я всем советую его покупать или посещать специальные клубы. Такой симулятор занимает примерно 2 кв.м., а стоит от $ 1 тыс. На нем можно попробовать любые машины, трассы, проехаться по мировым трекам, при этом реалистичность приближена к 60−70%. Для тренировок это громадный плюс. К тому же здесь во время тренировок нельзя покалечиться или разбить машину.

Автоспорт является достаточно дорогим видом спорта. Больше всего денег уходит на бензин, спортивную резину (на сезон уходит 2−3 комплекта, каждый стоит $ 500−2000), масла, антифриз, текущий ремонт и обслуживание авто. Машина — это инструмент, который ломается, и за ним нужно следить. Также гоночные автомобили можно и нужно постоянно дорабатывать и модернизировать. В месяц по Time-Attack соревнования проходят почти каждые выходные, и это выливается в довольно крупную сумму под конец сезона.









































Автомобиль для гонок можно приобрести минимум за $ 4 тыс. Но это самый минимальный уровень, и я бы с такого не начинал. Автомобиль, с которым можно комфортно стартовать, обойдется примерно в $ 10 тыс. Когда покупаешь машину, нужно ее полностью разобрать, заменить все узлы, и полностью обслужить. Стоимость автомобилей, которые есть у меня в школе, состовляет около $ 15 тыс. и $ 20 тыс.

«Одна из дорогих гоночных авто для Time-Attack в Беларуси — это Mitsubishi Lancer Evolution Владимира Горлача, которая стоит около $ 200−250 тыс.»

На гоночных автомобилях я не советую ездить в городе и всем своим ученикам говорю о том, что машина для гонок — это машина для гонок, хотя есть те, кто использует ее в повседневной жизни.





Одна из дорогих гоночных авто для Time-Attack в Беларуси, которую я знаю, — это Mitsubishi Lancer Evolution Владимира Горлача, которая стоит около $ 200−250 тыс. Он хотел создать самое быстрое авто, поэтому вложил очень много денег, времени и сил в него. В целом, тюнинговать машину можно бесконечно, предела совершенству нет, и люди в какой-то момент перестают считать, сколько они уже вложили. Также есть еще такая категория людей, как «строители». Они долгое время создают автомобиль, занимаются его тюнингом, проезжают пару гонок, а потом продают его.





Клиентов я привлекаю в основном через Instagram и Telegram-чаты, где объединяются люди, которые увлечены автоспортом. В сайте я пока не вижу особой пользы. На мой взгляд, сейчас Instagram закрывает все потребности. Каждый месяц я трачу на маркетинг до $ 200 в месяц.

Я получаю удовольствие от автоспорта, потому что для меня это новый способ преодоления себя. Часто бизнес — это борьба с трудностями и постоянный стресс: составление графиков окупаемости, планирование, реклама, маркетинг, брендинг и т.д. Развитие школы автоспорта мне еще интересно и потому, что для меня это вклад в развитие автоспорта в Беларуси. За 15 лет в бизнесе я научился тому, что всегда есть взлеты и падения. Зачастую падений бывает больше, но они все компенсируются этими самыми взлетами.



