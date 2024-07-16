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Ювелирная выставка брендов «ERA JEWELLERY» и «Primo Prezioso» в сети салонов ORO
16.07.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
По 28 июля в трех ювелирных салонах ORO проходит выставка уникальных ювелирных изделий из красного, белого и лимонного золота с классическими, черными, фантазийными бриллиантами и цветными драгоценными камнями. Смелые дизайнерские решения, акцентная геометрия и ювелирные хиты —
«ERA JEWELLERY» — инновационный и амбициозный бренд, активно экспериментирующий с формой, посадкой и дизайном ювелирных украшений. Команда бренда неустанно воспевает женскую красоту во всех ее проявлениях, создавая фантастические ювелирные шедевры, в которые невозможно не влюбиться. Познакомиться с ними поближе можно в ТЦ «Замок» и ТЦ «Dana Mall».
«Primo Prezioso» — молодой и смелый бренд, покоряющий сердца с 2021 года. Создатели бренда черпают вдохновение в Италии: ее архитектуре, традициях, экспрессии и, конечно же, ювелирных веяниях. Драгоценные украшения «Primo Prezioso» ждут Вас В ТЦ «Green City».
В коллекциях брендов представлены кольца-трансформеры, драгоценные ансамбли с подвижными деталями, «танцующие» бриллианты, рубины, сапфиры, танзаниты и изумруды высочайшего качества.
Помимо эстетического наслаждения и выгодных цен Вас ждут:
— профессиональная помощь в подборе ювелирных украшений от менеджеров ORO;
— подарки при покупке выставочных украшений брендов;
— волшебная атмосфера, особенные гости, праздничное угощение и многое другое.
Действует дополнительная скидка для участников программы лояльности, что делает покупку выставочного ювелирного изделия еще более выгодной.
Сеть ювелирных салонов
В ювелирных салонах ORO действует собственная беспроцентная
Каждый клиент по своему желанию может стать участником
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По 28 июля в трех ювелирных салонах ORO проходит выставка уникальных ювелирных изделий из красного, белого и лимонного золота с классическими, черными, фантазийными...
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