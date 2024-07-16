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Ювелирная выставка брендов «ERA JEWELLERY» и «Primo Prezioso» в сети салонов ORO

16.07.2024 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


По 28 июля в трех ювелирных салонах ORO проходит выставка уникальных ювелирных изделий из красного, белого и лимонного золота с классическими, черными, фантазийными бриллиантами и цветными драгоценными камнями. Смелые дизайнерские решения, акцентная геометрия и ювелирные хиты — все это можно увидеть, примерить и купить по специальным ценам от производителей.

«ERA JEWELLERY» — инновационный и амбициозный бренд, активно экспериментирующий с формой, посадкой и дизайном ювелирных украшений. Команда бренда неустанно воспевает женскую красоту во всех ее проявлениях, создавая фантастические ювелирные шедевры, в которые невозможно не влюбиться. Познакомиться с ними поближе можно в ТЦ «Замок» и ТЦ «Dana Mall».


«Primo Prezioso» — молодой и смелый бренд, покоряющий сердца с 2021 года. Создатели бренда черпают вдохновение в Италии: ее архитектуре, традициях, экспрессии и, конечно же, ювелирных веяниях. Драгоценные украшения «Primo Prezioso» ждут Вас В ТЦ «Green City».


В коллекциях брендов представлены кольца-трансформеры, драгоценные ансамбли с подвижными деталями, «танцующие» бриллианты, рубины, сапфиры, танзаниты и изумруды высочайшего качества.


Помимо эстетического наслаждения и выгодных цен Вас ждут:

— профессиональная помощь в подборе ювелирных украшений от менеджеров ORO;

— подарки при покупке выставочных украшений брендов;

— волшебная атмосфера, особенные гости, праздничное угощение и многое другое.

Действует дополнительная скидка для участников программы лояльности, что делает покупку выставочного ювелирного изделия еще более выгодной.

Сеть ювелирных салонов ORO — это более 10 лет успешной работы в сфере ювелирного бизнеса. Нам доверяют свыше 600 000 клиентов со всех уголков Республики Беларусь. Драгоценные украшения от лучших ювелирных домов и дизайнеров представлены в 7 салонах Минска и в Гродно. Широкий ассортимент колец, серег, колье, браслетов, подвесок и брошей из золота и серебра всевозможных стилей и трендовых направлений не оставит равнодушными даже самых искушенных клиентов. Каждая покупка обеспечена гарантией и качественным сервисным обслуживанием.


В ювелирных салонах ORO действует собственная беспроцентная рассрочка на 2 месяца, а также рассрочки по картам банков-партнеров: «Халва» от МТБанка, «Карта покупок» от Белгазпромбанка, «Черепаха» от Банка ВТБ и «Магнит» от Беларусбанка.

Каждый клиент по своему желанию может стать участником программы лояльности, совершив покупку на любую сумму в любом ювелирном салоне сети и заполнив анкету покупателя. Дополнительная скидка по данной программе составляет до 10% от стоимости товара.

Салоны ORO находятся в:

г. Гродно, ТЦ «Triniti»

    ТЦ «Корона-Сити»

ТЦ «Dana Mall»

    ТЦ «Expobel»

ТЦ «Замок»

   ТЦ «Скала»

ТЦ «Green City»

   ТЦ «ProStore» Малиновка

 

Многоканальный телефон: +375 29 375-75-50
Официальный сайт: www.oro.by

 

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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По 28 июля в трех ювелирных салонах ORO проходит выставка уникальных ювелирных изделий из красного, белого и лимонного золота с классическими, черными, фантазийными...
 
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