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Белорусские дипломаты обсудили вопросы международного сотрудничества

16.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские дипломаты обсудили вопросы международного сотрудничества
 Фото: МТРК «Мир»

Заграничные партнеры готовы сотрудничать с Беларусью, несмотря на санкции. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков на открытии ежегодного семинара для белорусских дипломатов.

Около 60 послов и консулов собрались в Минске, чтобы обсудить актуальные направления взаимодействия с иностранными государствами. Среди тем для рассмотрения: поиск новых торговых направлений, наращивание инвестиций, поддержка гуманитарной сферы.

«Для наших руководителей загранучреждений это – хорошая возможность напрямую, тет-а-тет, проговорить любые вопросы, которые их волнуют, и любые проблемы, которые мешают в реализации тех задач, которые стоят перед тем или иным загранучреждением по развитию торгово-экономического сотрудничества», – заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

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Для каждой страны предусмотрен свой особый подход. Так, белорусские дипломаты уже обсуждают создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией. Активно работают и с Китаем – одним из главных стратегических партнеров республики.

«Главой государства поставлены конкретные задачи. Они касаются практически всех сфер, начиная от промышленной кооперации и поставок сельскохозяйственной продукции, заканчивая сотрудничеством в гуманитарной сфере. Поэтому практически каждое направление должно быть отработано до деталей», – отметил генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев.

Семинар для белорусских дипломатов будет идти целую неделю. Перед собравшимися выступят представители министерств, ведомств и предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, подчеркнул Максим Рыженков.



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Теги: Минск
 
 
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Около 60 послов и консулов собрались в Минске, чтобы обсудить актуальные направления взаимодействия с иностранными государствами.
 
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