Белорусские дипломаты обсудили вопросы международного сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заграничные партнеры готовы сотрудничать с Беларусью , несмотря на санкции. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков на открытии ежегодного семинара для белорусских дипломатов.

Около 60 послов и консулов собрались в Минске, чтобы обсудить актуальные направления взаимодействия с иностранными государствами. Среди тем для рассмотрения: поиск новых торговых направлений, наращивание инвестиций, поддержка гуманитарной сферы.

«Для наших руководителей загранучреждений это – хорошая возможность напрямую, тет-а-тет, проговорить любые вопросы, которые их волнуют, и любые проблемы, которые мешают в реализации тех задач, которые стоят перед тем или иным загранучреждением по развитию торгово-экономического сотрудничества», – заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.