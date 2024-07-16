|
Белорусские дипломаты обсудили вопросы международного сотрудничества
16.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Около 60 послов и консулов собрались в Минске, чтобы обсудить актуальные направления взаимодействия с иностранными государствами. Среди тем для рассмотрения: поиск новых торговых направлений, наращивание инвестиций, поддержка гуманитарной сферы.
«Главой государства поставлены конкретные задачи. Они касаются практически всех сфер, начиная от промышленной кооперации и поставок сельскохозяйственной продукции, заканчивая сотрудничеством в гуманитарной сфере. Поэтому практически каждое направление должно быть отработано до деталей», – отметил генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев.
Семинар для белорусских дипломатов будет идти целую неделю. Перед собравшимися выступят представители министерств, ведомств и предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, подчеркнул Максим Рыженков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 60 послов и консулов собрались в Минске, чтобы обсудить актуальные направления взаимодействия с иностранными государствами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)