Лукашенко наградил выпускников военных вузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и дальше будет развивать, укреплять и совершенствовать свои Вооруженные силы . Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии чествования лучших выпускников военных вузов и вручения генеральских погон, сообщает «МИР 24».

Белорусский лидер поздравил тех, кто отличился в учебе и службе. И обратился к ним с напутственными словами. Отметил символизм того, что новых высот в профессии и карьере они достигли в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И в нынешнее время история не должна повториться, подчеркнул Лукашенко.

«Нам также нужно выстоять, не дать возможности врагам втянуть Беларусь в военный конфликт. И мы делаем для этого все необходимое. Мы обеспечиваем нашу военную безопасность и укрепляем обороноспособность государства. И не допустим повторения трагедии 1941 года. Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким. Каждый из вас это должен усвоить», – заявил президент.

Офицерам предстоит реализовать новые подходы, которые закрепили в Концепции национальной безопасности страны и Военной доктрине. Стратегические документы приняли на Всебелорусском народном собрании.