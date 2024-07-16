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Лукашенко наградил выпускников военных вузов
16.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и дальше будет развивать, укреплять и совершенствовать свои
Белорусский лидер поздравил тех, кто отличился в учебе и службе. И обратился к ним с напутственными словами. Отметил символизм того, что новых высот в профессии и карьере они достигли в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И в нынешнее время история не должна повториться, подчеркнул Лукашенко.
Офицерам предстоит реализовать новые подходы, которые закрепили в Концепции национальной безопасности страны и Военной доктрине. Стратегические документы приняли на Всебелорусском народном собрании.
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Белорусский лидер поздравил тех, кто отличился в учебе и службе.
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