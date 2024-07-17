ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь распространила безвизовый режим на граждан еще 35 стран Европы

17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь с 19 июля вводит безвизовый режим въезда для граждан еще 35 стран Европы, сообщил МИД республики.

Как отмечается в сообщении, президент Александр Лукашенко поддержал предложение МИД «в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения».

Въехать в республику без визы граждане обозначенных государств смогут на срок до 30 дней. Подчеркивается, что «иностранцы, прибывшие в безвизовом порядке на территорию Беларуси, смогут следовать транзитом в третьи страны за исключением Российской Федерации, в том числе и через авиационные пункты пропуска». Данный порядок начнет действовать с 08:00 19 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года.

Уточняется, что действующий безвизовый режим въезда в Беларусь через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и иных стран сохраняется, как и возможность прибыть в страну без визы через воздушные пункты пропуска.

Список стран, на граждан которых распространяется безвизовый режим въезда в Беларусь через наземные пункты пропуска:

  • Австрия
  • Андорра
  • Бельгия
  • Болгария
  • Босния и Герцеговина
  • Ватикан
  • Великобритания
  • Венгрия
  • Греция
  • Дания
  • Ирландия
  • Исландия
  • Испания
  • Италия
  • Кипр
  • Лихтенштейн
  • Люксембург
  • Мальта
  • Монако
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Португалия
  • Румыния
  • Сан-Марино
  • Северная Македония
  • Словакия
  • Словения
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Хорватия
  • Чехия
  • Швейцария
  • Швеция
  • Эстония.


ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Въехать в республику без визы граждане обозначенных государств смогут на срок до 30 дней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: тропические дожди заливают Казахстан, в Беларуси ясно и солнечно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2024
Mir24.TV Belarus
17.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика