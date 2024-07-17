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Беларусь распространила безвизовый режим на граждан еще 35 стран Европы
17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь с 19 июля вводит безвизовый режим въезда для граждан еще 35 стран Европы, сообщил МИД республики.
Как отмечается в сообщении, президент Александр Лукашенко поддержал предложение МИД «в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения».
Въехать в республику без визы граждане обозначенных государств смогут на срок до 30 дней. Подчеркивается, что «иностранцы, прибывшие в безвизовом порядке на территорию Беларуси, смогут следовать транзитом в третьи страны за исключением Российской Федерации, в том числе и через авиационные пункты пропуска». Данный порядок начнет действовать с 08:00 19 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года.
Уточняется, что
Список стран, на граждан которых распространяется безвизовый режим въезда в Беларусь через наземные пункты пропуска:
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Въехать в республику без визы граждане обозначенных государств смогут на срок до 30 дней.
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