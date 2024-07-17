Беларусь распространила безвизовый режим на граждан еще 35 стран Европы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь с 19 июля вводит безвизовый режим въезда для граждан еще 35 стран Европы, сообщил МИД республики.

Как отмечается в сообщении, президент Александр Лукашенко поддержал предложение МИД «в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения».

Въехать в республику без визы граждане обозначенных государств смогут на срок до 30 дней. Подчеркивается, что «иностранцы, прибывшие в безвизовом порядке на территорию Беларуси, смогут следовать транзитом в третьи страны за исключением Российской Федерации, в том числе и через авиационные пункты пропуска». Данный порядок начнет действовать с 08:00 19 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года.

Уточняется, что действующий безвизовый режим въезда в Беларусь через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и иных стран сохраняется, как и возможность прибыть в страну без визы через воздушные пункты пропуска.

Список стран, на граждан которых распространяется безвизовый режим въезда в Беларусь через наземные пункты пропуска: