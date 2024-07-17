Уезжаете учиться или работать в Россию? Вам точно пригодится карта от Т-Банка

Источник материала: ProBusiness





Если вы планируете переезд в Россию или вы уже там, то вам точно придется решать, какую банковскую карту оформить. В России больше десятка банков — но удобных и с бесплатными переводами мало. Чтобы вам не пришлось тратить время на поиски, прочитайте эту статью о карте от Т-Банка и о том, как сэкономить на покупке авиабилетов.

Т-Банк — мобильный банк без отделений

В России существует единственный полностью мобильный банк, у которого нет ни одного отделения. Вам может показаться это необычным, но у Т-Банка уже 25 миллионов клиентов, которые ему доверяют.

Чтобы оформить карту в обычном банке, вам придется отпрашиваться с работы или тратить выходной на ожидание в очереди. В Т-Банке достаточно потратить пару минут и, не выходя из дома, заполнить анкету на сайте или в мобильном приложении. Ходить куда-то за картой вам тоже не придется. Её вам привезут в удобное время и место — в квартиру, на работу или даже в кафе.

Как получить промокод на скидку на авиабилет

Прямо сейчас у Т-Банка проходит выгодная акция для тех, кто планирует покупать авиабилеты в ближайшее время. Оформляете карту Black по этой ссылке , получаете промокод на 500 российских рублей на покупку авиабилета. Более того, после этого вы сможете выиграть 10 000 российских рублей от Т-Банка, делать для этого ничего не нужно. Главное, успеть оформить карту Black и купить авиабилет до конца августа.

Переводы без комиссий

Жители Беларуси могут оформить в Т-Банке карту Black без паспорта РФ. С нее можно переводить деньги в любой банк Беларуси и России. Если отправите до 20 000 российских рублей в месяц, комиссии не будет вообще. Если больше, комиссия составит 1% от суммы перевода. Вам даже не нужно обменивать валюту. При переводе вы сразу же видите на экране курс на сегодня и сумму в белорусских рублях, которая будет зачислена на счет. Вы отправляете в российских рублях, а получателю они приходят в белорусских рублях по выгодному курсу. Это удобно: не нужно выходить из дома или снимать наличные, а деньги приходят за несколько минут.

Какие еще есть плюсы у карты и Т-Банка

1. Поддержка 24/7. Если у вас будут вопросы, то за ответами не придется идти в банк. Достаточно написать в чат поддержки и сотрудник Т-Банка ответит вам в любое время и где бы вы ни находились.

2. Получайте зарплату. На карту Black можно получать зарплату, открыть счет как самозанятый. Чтобы это сделать, попросите работодателя начислять вам зарплату на вашу карту и передайте ему реквизиты счета (их всегда можно посмотреть в мобильном приложении).

3. Снимайте наличные бесплатно. Если нужны наличные, их всегда можно снять с карты в банкомате. Карта Black удобна тем, что позволяет снимать наличные без комиссии: в банкоматах Т-Банка — любую сумму, а в банкоматах других банков — от 3 000 до 100 000 российских рублей.

4. Оплата патента. Чтобы быстро продлить патент, заполните онлайн-форму на сайте Миграционного центра и укажите реквизиты карты Т-Банка. Если у вас есть квитанция, можно оплатить ее по QR-коду.