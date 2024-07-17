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Уезжаете учиться или работать в Россию? Вам точно пригодится карта от Т-Банка
17.07.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Если вы планируете переезд в Россию или вы уже там, то вам точно придется решать, какую банковскую карту оформить. В России больше десятка банков — но удобных и с бесплатными переводами мало. Чтобы вам не пришлось тратить время на поиски, прочитайте эту статью о карте от
Т-Банк — мобильный банк без отделений
В России существует единственный полностью мобильный банк, у которого нет ни одного отделения. Вам может показаться это необычным, но у Т-Банка уже 25 миллионов клиентов, которые ему доверяют.
Чтобы оформить карту в обычном банке, вам придется отпрашиваться с работы или тратить выходной на ожидание в очереди. В Т-Банке достаточно потратить пару минут и, не выходя из дома, заполнить анкету на сайте или в мобильном приложении. Ходить куда-то за картой вам тоже не придется. Её вам привезут в удобное время и место — в квартиру, на работу или даже в кафе.
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Прямо сейчас у Т-Банка проходит выгодная акция для тех, кто планирует покупать авиабилеты в ближайшее время. Оформляете карту Black по этой
Переводы без комиссий
Жители Беларуси могут оформить в Т-Банке карту Black без паспорта РФ. С нее можно переводить деньги в любой банк Беларуси и России. Если отправите до 20 000 российских рублей в месяц, комиссии не будет вообще. Если больше, комиссия составит 1% от суммы перевода. Вам даже не нужно обменивать валюту. При переводе вы сразу же видите на экране курс на сегодня и сумму в белорусских рублях, которая будет зачислена на счет. Вы отправляете в российских рублях, а получателю они приходят в белорусских рублях по выгодному курсу. Это удобно: не нужно выходить из дома или снимать наличные, а деньги приходят за несколько минут.
Какие еще есть плюсы у карты и Т-Банка
1. Поддержка 24/7. Если у вас будут вопросы, то за ответами не придется идти в банк. Достаточно написать в чат поддержки и сотрудник Т-Банка ответит вам в любое время и где бы вы ни находились.
2. Получайте зарплату. На карту Black можно получать зарплату, открыть счет как самозанятый. Чтобы это сделать, попросите работодателя начислять вам зарплату на вашу карту и передайте ему реквизиты счета (их всегда можно посмотреть в мобильном приложении).
3. Снимайте наличные бесплатно. Если нужны наличные, их всегда можно снять с карты в банкомате. Карта Black удобна тем, что позволяет снимать наличные без комиссии: в банкоматах Т-Банка — любую сумму, а в банкоматах других банков — от 3 000 до 100 000 российских рублей.
4. Оплата патента. Чтобы быстро продлить патент, заполните онлайн-форму на сайте Миграционного центра и укажите реквизиты карты Т-Банка. Если у вас есть квитанция, можно оплатить ее по QR-коду.
Оформляйте удобную карту для работу и жизни в России от Т-Банка по этой
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Если вы планируете переезд в Россию или вы уже там, то вам точно придется решать, какую банковскую карту оформить. В России больше десятка банков - но удобных и с...
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