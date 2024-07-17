Детские пособия вырастут в Беларуси

«С 1 января 2025 года отчуждения жилья обязанных лиц будет возможно в пользу или в интересах детей с разрешения органов опеки, если речь идет о несовершеннолетних детях, либо с разрешения соответствующего исполкома, если эти дети уже достигли совершеннолетия», – заявила начальник управления правового регулирования социальной деятельности государства Министерства юстиции Беларуси Анастасия Шохан.

Изменения затронут и закон «О браке и семье». Среди новинок – документ, который подтверждает отсутствие препятствий на заключение брака за рубежом. Кроме того, со следующего года белорусы, проживающие заграницей, должны будут информировать о рождении ребенка, заключении брака или смерти. Будет ограничена и разница в возрасте между отцом и ребенком при установлении отцовства.

«Речь идет о случаях добровольного установления отцовства в случае рождения ребенка в незарегистрированном браке, когда установление отцовства осуществляется на основании совместного заявления матери и отца ребенка. Такая разница установлена кодексом «О браке и семье» – 15 лет», – объяснила начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Беларуси Татьяна Сащенко.

В прошлом на выплаты пособий по материнству выделили более 200 миллионов белорусских рублей (более пяти миллиардов российских рублей).