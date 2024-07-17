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Детские пособия вырастут в Беларуси
17.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Детские пособия в стране выплачиваются законному представителю ребенка. Они начисляются ежемесячно с его рождения и до трех лет. Уже со следующего года многие из них повысятся. Так, вырастут выплаты по беременности и родам для молодых специалистов, студенток или женщин, зарегистрированных как безработные.
«С 1 января 2025 года отчуждения жилья обязанных лиц будет возможно в пользу или в интересах детей с разрешения органов опеки, если речь идет о несовершеннолетних детях, либо с разрешения соответствующего исполкома, если эти дети уже достигли совершеннолетия», – заявила начальник управления правового регулирования социальной деятельности государства Министерства юстиции Беларуси Анастасия Шохан.
Изменения затронут и закон «О браке и семье». Среди новинок – документ, который подтверждает отсутствие препятствий на заключение брака за рубежом. Кроме того, со следующего года белорусы, проживающие заграницей, должны будут информировать о рождении ребенка, заключении брака или смерти. Будет ограничена и разница в возрасте между отцом и ребенком при установлении отцовства.
В прошлом на выплаты пособий по материнству выделили более 200 миллионов белорусских рублей (более пяти миллиардов российских рублей).
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Государство усиливает поддержку и для родителей детей-инвалидов. Например, пособия теперь будут сохранятся и после совершеннолетия ребенка.
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