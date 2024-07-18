Перепись аистов началась в Беларуси

В Беларуси пересчитывают аистов. Исследование проводит Академия наук, чтобы изучать популяционные изменения на локальном и глобальном уровнях. Кто принимает участие в переписи, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
В Минский зоопарк аисты прилетают каждый год. Сейчас гнездятся два многодетных семейства: у одной пары четыре птенца, у другой – шесть. За пернатыми Татьяна Ильясова-Кононова наблюдает каждый год. Но впервые участвует в пересчете.
«Сначала одна пара постоянная была, которая это гнездо заселяла, выводила птенцов. Позже, где-то к годам 2010-м, видимо, появились потомки. Аисты часто возвращаются на свои места, и потом их потомки ищут поблизости подходящие места, они вот обосновали этот столб. Года с 2013-14-го они постоянно тут выводят потомство», –рассказала начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка Татьяна Ильясова-Кононова.
На пути из Южной Америки птицы делают несколько остановок, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Рацион у птиц разнообразный: едят насекомых, лягушек и мелких грызунов. Большинство пернатых для дома выбирают южную часть страны. Даже сильная жара этого года им не страшна.
«Обычно если стоит долгая жара, в крупных наших реках Днепр, Припять, где больше всего аистов живет, стоит низкий уровень воды. В этом году этого не случилось, уровень воды в Припяти для этого периода очень высокий. Увидели, что в пойме Припяти успех размножения у аистов очень хороший. Выше среднего в этом году», –отметила заведующая лабораторией орнитологии научного центра Академии наук Беларуси по биоресурсам Ирина Самусенко.
Белорусы активно принимают участие в переписи аистов. Каждый день ученым приходит более десяти заполненных анкет с разных уголков страны. Там указывают название населенного пункта, на какой опоре находится гнездо пернатых и сколько в нем птенцов. Подобная перепись проводилась в 2014 году.
«Присылают отдельно либо какая-то группа людей анкеты, какая-то сообщает лично, у кого находятся гнезда по деревням или населенным пунктам. Плюс мы еще отдельно исследуем. Когда мы соберем максимально много, тогда мы сможем эти данные обрабатывать и использовать, чтобы получить размер белорусской популяции на этот год», – заявила научный сотрудник лаборатории орнитологии научного центра Академии наук Беларуси по биоресурсам Анна Черноморец.
Результаты исследования Академия наук Беларуси планирует опубликовать к концу этого года. Они станут частью мирового пересчета белых аистов. Его проводят регулярно раз в 10 лет, чтобы следить за количеством пернатых.