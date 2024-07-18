Перепись аистов началась в Беларуси

На пути из Южной Америки птицы делают несколько остановок, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Рацион у птиц разнообразный: едят насекомых, лягушек и мелких грызунов. Большинство пернатых для дома выбирают южную часть страны. Даже сильная жара этого года им не страшна.

«Обычно если стоит долгая жара, в крупных наших реках Днепр, Припять, где больше всего аистов живет, стоит низкий уровень воды. В этом году этого не случилось, уровень воды в Припяти для этого периода очень высокий. Увидели, что в пойме Припяти успех размножения у аистов очень хороший. Выше среднего в этом году», –отметила заведующая лабораторией орнитологии научного центра Академии наук Беларуси по биоресурсам Ирина Самусенко.

Белорусы активно принимают участие в переписи аистов. Каждый день ученым приходит более десяти заполненных анкет с разных уголков страны. Там указывают название населенного пункта, на какой опоре находится гнездо пернатых и сколько в нем птенцов. Подобная перепись проводилась в 2014 году.

«Присылают отдельно либо какая-то группа людей анкеты, какая-то сообщает лично, у кого находятся гнезда по деревням или населенным пунктам. Плюс мы еще отдельно исследуем. Когда мы соберем максимально много, тогда мы сможем эти данные обрабатывать и использовать, чтобы получить размер белорусской популяции на этот год», – заявила научный сотрудник лаборатории орнитологии научного центра Академии наук Беларуси по биоресурсам Анна Черноморец.