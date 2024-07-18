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Управляем финансами: как составить финмодель и автоматизировать Встреча в Клубе Про бизнес
18.07.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
31 июля в
Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.
👉🏻 19.00−20.20 Как контролировать финансы: кейсы по внедрению автоматизации
• 10 дашбордов для быстрого старта
• Внедрение системы аналитики: практический опыт
Спикеры: Дмитрий Пирштук (BIVIAR Partners, руководитель направления Data Science), Андрей Резанович (финансовый директор агрохолдинговой компании)
👉🏻20:20 — 20:50 Ключевые правила по разработке финансовых моделей:
Спикер: Владислав Болбатовский (начальник отдела финансового консалтинга ASER).
👉🏻20.50−21.50 Мозговой штурм + нетворкинг
👉🏻21:50 — 22: 30 фуршет и неформальное общение
Партнер Клуба
👉🏻Чтобы принять участие во встрече —
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Какие финансовые показатели работы бизнеса учитывать прежде всего? Как анализировать результаты, составлять финмодель и сделать ее удобной - через автоматизацию?
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