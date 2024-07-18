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Управляем финансами: как составить финмодель и автоматизировать Встреча в Клубе Про бизнес

18.07.2024 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Какие финансовые показатели работы бизнеса учитывать прежде всего? Как анализировать результаты, составлять финмодель и сделать ее удобной — через автоматизацию?

31 июля в Клубе Про бизнес, самом большом, официальном сообществе предпринимателей, топ-менеджеров и собственников, практическим опытом и кейсам поделятся сразу три профессионала: Дмитрий Пирштук (BIVIAR Partners, руководитель направления Data Science), Андрей Резанович (финансовый директор агрохолдинговой компании), и Владислав Болбатовский (начальник отдела финансового консалтинга ASER). Актуальные подробности здесь.

Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.


👉🏻 19.00−20.20 Как контролировать финансы: кейсы по внедрению автоматизации
• Список приоритетных показателей бизнеса и как их отслеживать

• 10 дашбордов для быстрого старта

• Внедрение системы аналитики: практический опыт

Спикеры: Дмитрий Пирштук (BIVIAR Partners, руководитель направления Data Science), Андрей Резанович (финансовый директор агрохолдинговой компании)

👉🏻20:20 — 20:50 Ключевые правила по разработке финансовых моделей:

  • Рабочие подходы
  • Ответы на вопросы

Спикер: Владислав Болбатовский (начальник отдела финансового консалтинга ASER).

👉🏻20.50−21.50 Мозговой штурм + нетворкинг

👉🏻21:50 — 22: 30 фуршет и неформальное общение

Партнер Клуба


 

👉🏻Чтобы принять участие во встрече — оформите разовое посещение Клуба (стоимость 210 белорусских рублей)


Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.


BREAKING NEWS! Летом 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН»! Спасибо за доверие!


Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите club@probusiness.io либо +375296228835 (есть Telegram, Viber).

 
Теги: Минск
 
 
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Какие финансовые показатели работы бизнеса учитывать прежде всего? Как анализировать результаты, составлять финмодель и сделать ее удобной - через автоматизацию?
 
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