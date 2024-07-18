Лукашенко: Конституционному суду необходимо занимать лидерскую позицию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поручил провести масштабную ревизию законодательства. Об этом президент заявил на встрече с судьями Конституционного суда .

Президент заметил, что сейчас в стране действуют 175 тысяч актов. При этом многие нормы дублируют друг друга, перегружены ненужными дополнениями или вовсе не читаемы. Цель ревизии: устранить эти недочеты и противоречия. К работе необходимо подключить и Конституционный суд, подчеркнул президент. Он потребовал, чтобы все заложенные в Основном законе принципы и нормы применялись на практике.

«Принимаем нормативно-правовые акты, но на деле они порой не работают. Это касается и полномочий Конституционного суда. В ходе конституционной реформы они значительно расширены. В вопросах реализации положений Основного закона Конституционному суду необходимо занимать откровенно, не боясь, лидерскую позицию. Сейчас важно проявлять инициативность, быть на острие событий. Общество должно видеть Конституционный суд в деле», – заявил Лукашенко.

В Основном законе появилась одна важная новация: институт конституционной жалобы. Граждане получили возможность обращаться в Конституционный суд лично, а не через госорганы. Рассмотрение таких жалоб не должно быть формальным, потребовал Лукашенко.