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Лукашенко: Конституционному суду необходимо занимать лидерскую позицию
18.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поручил провести масштабную ревизию законодательства. Об этом президент заявил на встрече с
Президент заметил, что сейчас в стране действуют 175 тысяч актов. При этом многие нормы дублируют друг друга, перегружены ненужными дополнениями или вовсе не читаемы. Цель ревизии: устранить эти недочеты и противоречия. К работе необходимо подключить и Конституционный суд, подчеркнул президент. Он потребовал, чтобы все заложенные в Основном законе принципы и нормы применялись на практике.
В Основном законе появилась одна важная новация: институт конституционной жалобы. Граждане получили возможность обращаться в Конституционный суд лично, а не через госорганы. Рассмотрение таких жалоб не должно быть формальным, потребовал Лукашенко.
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Сейчас в Беларуси действуют 175 тысяч актов, заявил президент. При этом многие нормы дублируют друг друга, перегружены ненужными дополнениями или вовсе не читаемы.
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