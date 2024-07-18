Лукашенко поручил восстановить электроснабжение в Гомельской области до завтра

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В пятницу утром, 19 июля, все работы по подключению населения к электропитанию в Гомельской области должны быть завершены, в том числе в самых отдаленных пунктах. Такое поручение президент Беларуси Александр Лукашенко дал губернатору региона Ивану Крупко, сообщает «МИР 24».

Накануне на страну обрушился мощный ураган , в результате которого тысячи населенных пунктов были обесточены. Поломаны деревья, повреждены посевы.

Ход восстановительных работ находится на личном контроле президента. О предварительных результатах белорусскому лидеру доложил глава Гомельского облисполкома. Территории юго-восточной части Беларуси пострадали больше всего.

Министерству энергетики и губернаторам Александр Лукашенко поставил задачу провести ревизию всех энергетических мощностей и электросетей. Старые объекты необходимо демонтировать и заменить, чтобы в будущем подобные ситуации не повторились.