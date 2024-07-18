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Лукашенко поручил восстановить электроснабжение в Гомельской области до завтра
18.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В пятницу утром, 19 июля, все работы по подключению населения к электропитанию в Гомельской области должны быть завершены, в том числе в самых отдаленных пунктах. Такое поручение президент Беларуси Александр Лукашенко дал губернатору региона Ивану Крупко, сообщает «МИР 24».
Накануне
Ход восстановительных работ находится на личном контроле президента. О предварительных результатах белорусскому лидеру доложил глава Гомельского облисполкома. Территории юго-восточной части Беларуси пострадали больше всего.
Министерству энергетики и губернаторам Александр Лукашенко поставил задачу провести ревизию всех энергетических мощностей и электросетей. Старые объекты необходимо демонтировать и заменить, чтобы в будущем подобные ситуации не повторились.
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Также президент поставил задачу провести ревизию всех энергетических мощностей и электросетей.
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