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Лукашенко поручил восстановить электроснабжение в Гомельской области до завтра

18.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил восстановить электроснабжение в Гомельской области до завтра
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В пятницу утром, 19 июля, все работы по подключению населения к электропитанию в Гомельской области должны быть завершены, в том числе в самых отдаленных пунктах. Такое поручение президент Беларуси Александр Лукашенко дал губернатору региона Ивану Крупко, сообщает «МИР 24».

Накануне на страну обрушился мощный ураган, в результате которого тысячи населенных пунктов были обесточены. Поломаны деревья, повреждены посевы.

Ход восстановительных работ находится на личном контроле президента. О предварительных результатах белорусскому лидеру доложил глава Гомельского облисполкома. Территории юго-восточной части Беларуси пострадали больше всего.

Министерству энергетики и губернаторам Александр Лукашенко поставил задачу провести ревизию всех энергетических мощностей и электросетей. Старые объекты необходимо демонтировать и заменить, чтобы в будущем подобные ситуации не повторились.



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Также президент поставил задачу провести ревизию всех энергетических мощностей и электросетей.
 
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