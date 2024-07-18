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Беларусь и Россия совместно ликвидируют захоронения опасных отходов в приграничье

18.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия совместно ликвидируют захоронения опасных отходов в приграничье
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь и Россия будут вместе работать в сфере утилизации опасных отходов и снижения их воздействия на окружающую среду, передает «МИР 24».

Об этом заявили на первом заседании белорусско-российской группы по развитию проектов в атомной энергетике, природных ресурсах и охране окружающей среды. Акцент сделают на захоронении отходов в приграничных районах. Такие объекты влияют на жителей обеих стран. Специалисты уже разрабатывают проект, в котором определят технологию переработки пестицидов. Многие из подобных токсичных «кладбищ» остались еще со времен Советского Союза.

«Три захоронения в Витебской области, одно захоронение в Гомельской области и одно захоронение в Могилевской области. Эта технология позволит извлечь, переработать эти опасные отходы, которые находятся в нашей земле, рекультивировать землю и вовлечь ее в хозяйственный оборот», – пояснил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Александр Корбут.

Решают страны и вопрос повторного использования пластика. Его переработку собираются сделать менее вредной для окружающей среды. А ученые Союзного государства работают над распространением биоразлагаемых материалов, которые заменят пластмассу.



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Многие из подобных токсичных «кладбищ» остались еще со времен Советского Союза.
 
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