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Беларусь и Россия совместно ликвидируют захоронения опасных отходов в приграничье
18.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия будут вместе работать в сфере утилизации опасных отходов и снижения их воздействия на окружающую среду, передает «МИР 24».
Об этом заявили на первом заседании белорусско-российской группы по развитию проектов в атомной энергетике, природных ресурсах и охране окружающей среды. Акцент сделают на захоронении отходов в приграничных районах. Такие объекты влияют на жителей обеих стран. Специалисты уже разрабатывают проект, в котором определят технологию переработки пестицидов. Многие из подобных токсичных «кладбищ» остались еще со времен Советского Союза.
Решают страны и вопрос повторного использования пластика. Его переработку собираются сделать менее вредной для окружающей среды. А ученые Союзного государства работают над распространением биоразлагаемых материалов, которые заменят пластмассу.
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Многие из подобных токсичных «кладбищ» остались еще со времен Советского Союза.
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