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Последствия урагана в Беларуси: на помощь лесникам в Гомельскую область приедут коллеги со всей страны

18.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Последствия урагана в Беларуси: на помощь лесникам в Гомельскую область приедут коллеги со всей страны
 Фото: МТРК «Мир»

Повреждены крыши домов, оборваны линии элекропередачи, на дорогах – поваленные деревья: на юго-востоке Беларуси устраняют последствия непогоды. Больше остальных от стихии пострадала Гомельская область, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Непогода не пожалела участок дачницы Анны Леоненко. На дом упала липа, сломались яблоня и абрикос, покосился забор и пропало электричество. Оставила разбушевавшаяся стихия свой след и у соседей.

«Я приехала сюда в понедельник утром. Смотрю: лежит дерево. Я позвонила мужу, он приехал и убрал все. А еще одно упало на дорогу. Его порезали и убрали дорожники», – рассказала дачница Анна Леоненко.

«Все потемнело, все летало. Короче, ужас», – поделился житель Гомельской области Николай Шимановский.

Лицом к лицу со стихией встретился и вальщик леса Николай Пекурин. Он один из первых выехал расчищать упавшие деревья. Говорит, что масштабы работы – более 700 гектаров – его не испугали. В его почти 30-летней практике такая непогода была не одна.

«В воскресенье сразу после начавшейся бури (буквально это было минут 20) мы собрались и приступили к ликвидации последствий. Расчищали дорогу проездную на Светлогорск, потом дороги к населенным пунктам расчищали, к ЛЭПам подъезды делали», – рассказал вальщик леса Солонского лесничества Гомельской области Николай Пекурин.

«Многие из сломанных ветром деревьев лесники уже убрали. Сразу от завалов расчистили дороги. Сейчас же проводят санитарные рубки», – отметила журналист.

С последствиями непогоды борются с утра до позднего вечера. Только в одном лесничестве работают более 30 человек. Они оценивают масштаб повреждений. На помощь к ним приедут коллеги со всей Беларуси. Впереди еще много работы.

«В ближайшие день-два сюда будут стянуты все силы и средства, то есть подвезена техника, приедут люди. В первую очередь сюда приедет многооперационная лесозаготовительная техника», – сообщил начальник управления Министерства лесного хозяйства Беларуси Дмитрий Торчик.

После уборки бурелома лесхозы одну часть леса будут продавать населению, вторую же отдадут на деревообрабатывающие предприятия республики.



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После уборки бурелома одну часть леса будут продавать населению, вторую же отдадут на деревообрабатывающие предприятия республики.
 
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