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Последствия урагана в Беларуси: на помощь лесникам в Гомельскую область приедут коллеги со всей страны
18.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Повреждены крыши домов, оборваны линии элекропередачи, на дорогах – поваленные деревья:
Непогода не пожалела участок дачницы Анны Леоненко. На дом упала липа, сломались яблоня и абрикос, покосился забор и пропало электричество. Оставила разбушевавшаяся стихия свой след и у соседей.
«Все потемнело, все летало. Короче, ужас», – поделился житель Гомельской области Николай Шимановский.
Лицом к лицу со стихией встретился и вальщик леса Николай Пекурин. Он один из первых выехал расчищать упавшие деревья. Говорит, что масштабы работы – более 700 гектаров – его не испугали. В его почти 30-летней практике такая непогода была не одна.
«Многие из сломанных ветром деревьев лесники уже убрали. Сразу от завалов расчистили дороги. Сейчас же проводят санитарные рубки», – отметила журналист.
С последствиями непогоды борются с утра до позднего вечера. Только в одном лесничестве работают более 30 человек. Они оценивают масштаб повреждений. На помощь к ним приедут коллеги со всей Беларуси. Впереди еще много работы.
После уборки бурелома лесхозы одну часть леса будут продавать населению, вторую же отдадут на деревообрабатывающие предприятия республики.
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Последствия урагана в Беларуси: на помощь лесникам в Гомельскую область приедут коллеги со всей страны
После уборки бурелома одну часть леса будут продавать населению, вторую же отдадут на деревообрабатывающие предприятия республики.
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