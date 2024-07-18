Последствия урагана в Беларуси: на помощь лесникам в Гомельскую область приедут коллеги со всей страны

«Все потемнело, все летало. Короче, ужас», – поделился житель Гомельской области Николай Шимановский.

Лицом к лицу со стихией встретился и вальщик леса Николай Пекурин. Он один из первых выехал расчищать упавшие деревья. Говорит, что масштабы работы – более 700 гектаров – его не испугали. В его почти 30-летней практике такая непогода была не одна.

«В воскресенье сразу после начавшейся бури (буквально это было минут 20) мы собрались и приступили к ликвидации последствий. Расчищали дорогу проездную на Светлогорск, потом дороги к населенным пунктам расчищали, к ЛЭПам подъезды делали», – рассказал вальщик леса Солонского лесничества Гомельской области Николай Пекурин.

«Многие из сломанных ветром деревьев лесники уже убрали. Сразу от завалов расчистили дороги. Сейчас же проводят санитарные рубки», – отметила журналист.

С последствиями непогоды борются с утра до позднего вечера. Только в одном лесничестве работают более 30 человек. Они оценивают масштаб повреждений. На помощь к ним приедут коллеги со всей Беларуси. Впереди еще много работы.

«В ближайшие день-два сюда будут стянуты все силы и средства, то есть подвезена техника, приедут люди. В первую очередь сюда приедет многооперационная лесозаготовительная техника», – сообщил начальник управления Министерства лесного хозяйства Беларуси Дмитрий Торчик.

После уборки бурелома лесхозы одну часть леса будут продавать населению, вторую же отдадут на деревообрабатывающие предприятия республики.