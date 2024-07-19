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Лукашенко: Беларусь поддерживает и будет поддерживать ООН

19.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь поддерживает и будет поддерживать ООН
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь будет работать над тем, чтобы Организация Объединенных Наций (ООН) была более эффективной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент принял с докладом постоянного представителя страны в ООН Валентина Рыбакова.

«Естественно, эту организацию мы поддерживали и будем поддерживать. Мы одна из стран-основательниц ООН. Мы видим недостатки, но это недостатки не Гутерриша и организации. А наши конкретные, потому что ООН – коллективный орган. Каждый имеет свой голос, свое мнение. Он вправе голосовать так или иначе. Так или иначе высказываться», – заявил Лукашенко.

Глава государства попросил доложить, какие усилия необходимо предпринять белорусской стороне, чтобы голос Минска был значимым на этой международной площадке. Решения, которые принимают в ООН, должны быть справедливыми для всех стран, подчеркнул президент.

«А не так, как это происходит сейчас благодаря той политике, которую проводит Запад, прежде всего Соединенные Штаты Америки, пользуясь своим доминирующим преимуществом в экономике, финансах и так далее. Поэтому мы за Организацию Объединенных Наций, мы будем поддерживать все толковые инициативы, которые соответствуют нашему пониманию справедливого устройства мира, многополярности в мире. В этом направлении будем действовать», – добавил президент Беларуси.

Две недели назад Александр Лукашенко встречался с генеральным секретарем ООН на полях саммита ШОС в Астане. По словам президента, Антониу Гутерриш оценил работу белорусской стороны в Организации положительно.



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Теги: Минск
 
 
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Президент принял с докладом постоянного представителя страны в организации Валентина Рыбакова.
 
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