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Лукашенко: Беларусь поддерживает и будет поддерживать ООН
19.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь будет работать над тем, чтобы
Глава государства попросил доложить, какие усилия необходимо предпринять белорусской стороне, чтобы голос Минска был значимым на этой международной площадке. Решения, которые принимают в ООН, должны быть справедливыми для всех стран, подчеркнул президент.
Две недели назад Александр Лукашенко встречался с генеральным секретарем ООН на полях саммита ШОС в Астане. По словам президента, Антониу Гутерриш оценил работу белорусской стороны в Организации положительно.
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