Уборочная кампания в Беларуси: в полях работают 120 тысяч единиц техники

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси разгар уборочной кампании. Жатва началась во всех регионах республики. Намолотили уже полтора миллиона тонн зерновых. И это только начало. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева пообщалась с аграриями.

Поля белорусской пшеницы для хлебороба Михаила – пейзаж привычный. Этот сезон жатвы для него уже 32-й. Механизатор не раз становился рекордсменом по объемам работы, а в этом году выехал в поля на две недели раньше привычного. Внесла коррективы летняя жара.

«Мне не жарко, у меня кондиционер. А вот комбайну жарко. Я вот на нем уже 20-й сезон. С утра приезжаешь, надо помазать, почистить, посмотреть, где что отвинтилось, где что поднять, подрегулировать. На это время уходит. Роса спала – все, за руль и поехали», – поделился механизатор хозяйства Михаил Рынь.

Но погода не всегда на руку хозяйствам. Летние бури работе мешают. Из-за недавних ураганов на полях по стране в сумме 27,5 тысячи гектаров повреждений. Основная задача комбайнеров – не торопиться и стараться поднять максимальное количество полегшего урожая.