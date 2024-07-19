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Уборочная кампания в Беларуси: в полях работают 120 тысяч единиц техники
19.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси разгар уборочной кампании. Жатва началась во всех регионах республики. Намолотили уже полтора миллиона тонн зерновых. И это только начало. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева пообщалась с аграриями.
Поля белорусской пшеницы для хлебороба Михаила – пейзаж привычный. Этот сезон жатвы для него уже 32-й. Механизатор не раз становился рекордсменом по объемам работы, а в этом году выехал в поля на две недели раньше привычного. Внесла коррективы летняя жара.
Но погода не всегда на руку хозяйствам. Летние бури работе мешают. Из-за недавних ураганов на полях по стране в сумме 27,5 тысячи гектаров повреждений. Основная задача комбайнеров – не торопиться и стараться поднять максимальное количество полегшего урожая.
Уборочная кампания идет по всей стране. В полях 120 тысяч единиц техники. В приоритете озимый ячмень, рапс, пшеница, рожь. В показателях аграрии идут ударными темпами.
«На текущий день более 21% убрано зерновых колосовых. Мы уже по намолоту именно зерновых приблизились к полутора миллионам. Состояние, конечно же, под контролем специалистов. В максимально возможные сроки уборки на зерно будет пущена техника, и посевы будут обмолочены», – заверил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Николай Лешик.
А всего предстоит убрать больше двух миллионов гектаров сельхозкультур. Причем засеяны они не только традиционными сортами, но и новыми – более урожайными и устойчивыми к температурам.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отмечают: несмотря на сильные ураганы, потери урожая незначительные. Рисков для продовольственной безопасности страны нет.
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Жатва началась во всех регионах республики. Намолотили уже полтора миллиона тонн зерновых.
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