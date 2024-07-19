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Уборочная кампания в Беларуси: в полях работают 120 тысяч единиц техники

19.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси разгар уборочной кампании. Жатва началась во всех регионах республики. Намолотили уже полтора миллиона тонн зерновых. И это только начало. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева пообщалась с аграриями.

Поля белорусской пшеницы для хлебороба Михаила – пейзаж привычный. Этот сезон жатвы для него уже 32-й. Механизатор не раз становился рекордсменом по объемам работы, а в этом году выехал в поля на две недели раньше привычного. Внесла коррективы летняя жара.

«Мне не жарко, у меня кондиционер. А вот комбайну жарко. Я вот на нем уже 20-й сезон. С утра приезжаешь, надо помазать, почистить, посмотреть, где что отвинтилось, где что поднять, подрегулировать. На это время уходит. Роса спала – все, за руль и поехали», – поделился механизатор хозяйства Михаил Рынь.

Но погода не всегда на руку хозяйствам. Летние бури работе мешают. Из-за недавних ураганов на полях по стране в сумме 27,5 тысячи гектаров повреждений. Основная задача комбайнеров – не торопиться и стараться поднять максимальное количество полегшего урожая.

«Неблагоприятная погода играет большую роль в уборочной. Не спеша, потихоньку. Просохшие, я думаю, созревшие поднимутся спокойно», –отметил старший комбайнер Павел Семенов.

Уборочная кампания идет по всей стране. В полях 120 тысяч единиц техники. В приоритете озимый ячмень, рапс, пшеница, рожь. В показателях аграрии идут ударными темпами.

«На текущий день более 21% убрано зерновых колосовых. Мы уже по намолоту именно зерновых приблизились к полутора миллионам. Состояние, конечно же, под контролем специалистов. В максимально возможные сроки уборки на зерно будет пущена техника, и посевы будут обмолочены», – заверил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Николай Лешик.

А всего предстоит убрать больше двух миллионов гектаров сельхозкультур. Причем засеяны они не только традиционными сортами, но и новыми – более урожайными и устойчивыми к температурам.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отмечают: несмотря на сильные ураганы, потери урожая незначительные. Рисков для продовольственной безопасности страны нет.



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Жатва началась во всех регионах республики. Намолотили уже полтора миллиона тонн зерновых.
 
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