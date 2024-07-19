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Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане, в Беларуси солнечно и жарко

19.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане, в Беларуси солнечно и жарко
 Фото: МТРК «Мир»

Москвичи отдыхают от жары – на смену июльскому пеклу пришли ливни с грозой и сильным ветром. Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности. В выходные солнце вновь появится в российской столице, а воздух прогреется до комфортных плюс 24. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Ненастный удар нанесла непогода Казахстану. Практически по всей стране идут ливни. В некоторых областях осадки сопровождаются грозой, градом и резким ветром. На севере, востоке, в центре, юге и юго-востоке страны объявили штормовое предупреждение. Воздух при этом раскален до 35 градусов. В паузах между дождями многие отправляются на водоемы, но под плеск воды забывают простые правила безопасности. Поэтому в популярных местах отдыха спасатели регулярно проводят профилактические рейды.

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Беларусь

В Беларуси погода пошла на поправку – в стране безупречное солнце и плюс 29. При выходе на улицу лучше надеть головной убор. А сотрудники Гродненского зоопарка позаботились о комфорте питомцев. В зной медведям дают куски льда – хищники с удовольствием грызут холодное угощение.

Кыргызстан

Плюс 33 в столице Кыргызстана. Днем синоптики обещают кратковременные дожди. Такая же погода и на юге страны, в Баткенской области. Там уже начали созревать персики. Большинство фермеров выращивают сорт «чемпион». Он устойчив к любой погоде и дает большой урожай. В планах в этом году – экспортировать фрукт, в том числе в Китай.

Азербайджан

В Баку солнечно, с самого утра плюс 30. Ближе ко второй половине дня воздух прогреется еще на шесть градусов. В таких условиях овощеводы готовятся к сбору урожая. На северо-западе, в Геранбойском районе, зреет морковь. Сейчас аграрии прореживают грядки, очищают почву от сорняков. После – наступит время полива. К августу урожай будет готов. Фермеры надеются собрать около 30 тонн с гектара.



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Москвичи отдыхают от жары – на смену июльскому пеклу пришли ливни с грозой и сильным ветром. Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности.
 
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