Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане, в Беларуси солнечно и жарко

В Беларуси погода пошла на поправку – в стране безупречное солнце и плюс 29. При выходе на улицу лучше надеть головной убор. А сотрудники Гродненского зоопарка позаботились о комфорте питомцев. В зной медведям дают куски льда – хищники с удовольствием грызут холодное угощение.

Кыргызстан

Плюс 33 в столице Кыргызстана. Днем синоптики обещают кратковременные дожди. Такая же погода и на юге страны, в Баткенской области. Там уже начали созревать персики. Большинство фермеров выращивают сорт «чемпион». Он устойчив к любой погоде и дает большой урожай. В планах в этом году – экспортировать фрукт, в том числе в Китай.

Азербайджан

В Баку солнечно, с самого утра плюс 30. Ближе ко второй половине дня воздух прогреется еще на шесть градусов. В таких условиях овощеводы готовятся к сбору урожая. На северо-западе, в Геранбойском районе, зреет морковь. Сейчас аграрии прореживают грядки, очищают почву от сорняков. После – наступит время полива. К августу урожай будет готов. Фермеры надеются собрать около 30 тонн с гектара.