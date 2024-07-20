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Лукашенко призвал губернаторов оперативнее устранять последствия урагана

20.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал губернаторов оперативнее устранять последствия урагана
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В течение месяца в Беларуси закончат все работы по ликвидации последствий урагана. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время селекторного совещания.

Из-за грозового фронта в стране пострадали больше 900 населенных пунктов, в которых проживает миллион человек. Есть погибшие. В результате стихии повалены деревья на больших площадях, в поселках нарушено электроснабжение.

«Быстро и оперативно надо решать вопросы. Уроки – вот главный из этого вывод. И я еще раз требую от уполномоченных и помощников на местах немедленно выехать на места и разобраться с этими вопросами», – заявил глава государства.

Александр Лукашенко призвал и самих граждан проявить инициативу и поучаствовать в преодолении последствий. Тех, кто вел себя героически, помогал людям, расчищал завалы, поручил наградить. От Минэнерго белорусский лидер потребовал ускориться и восстановить электроэнергию в сжатые сроки.

«Губернаторы, возьмите это на контроль. Требуйте, чтобы были восстановлены все линии электропередач. А хилые, худые линии надо снести и заменить. Это большая работа – не одного дня. Но мы договорились, что надо делать. Это надо взять на контроль», – подчеркнул Лукашенко.

Весь поваленный и поврежденный лес президент поручил передать в распоряжение губернаторов. Работа с древесиной на буреломах должна завершиться до заморозков.



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В течение месяца в Беларуси завершат все работы по ликвидации последствий стихии.
 
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