|
Лукашенко призвал губернаторов оперативнее устранять последствия урагана
20.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В течение месяца в Беларуси закончат все работы по ликвидации последствий урагана. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время селекторного совещания.
Из-за грозового фронта в стране пострадали больше 900 населенных пунктов, в которых проживает миллион человек. Есть погибшие. В результате стихии повалены деревья на больших площадях, в поселках нарушено электроснабжение.
Александр Лукашенко призвал и самих граждан проявить инициативу и поучаствовать в преодолении последствий. Тех, кто вел себя героически, помогал людям, расчищал завалы, поручил наградить. От Минэнерго белорусский лидер потребовал ускориться и восстановить электроэнергию в сжатые сроки.
Весь поваленный и поврежденный лес президент поручил передать в распоряжение губернаторов. Работа с древесиной на буреломах должна завершиться до заморозков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение месяца в Беларуси завершат все работы по ликвидации последствий стихии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)