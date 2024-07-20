Лукашенко призвал губернаторов оперативнее устранять последствия урагана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В течение месяца в Беларуси закончат все работы по ликвидации последствий урагана. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время селекторного совещания.

Из-за грозового фронта в стране пострадали больше 900 населенных пунктов, в которых проживает миллион человек. Есть погибшие. В результате стихии повалены деревья на больших площадях, в поселках нарушено электроснабжение.