Александр Лукашенко призвал аграриев приложить усилия и получить 11 млн тонн зерна

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь в этом году рассчитывает на небывалый урожай. Президент Александр Лукашенко призвал аграриев приложить усилия и получить 11 миллионов тонн зерна. Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, передает «МИР 24».

«В этом году у нас ситуация должна быть гораздо лучше, чем в прошлые годы. Особенно на уборке урожая и заготовке травянистых кормов. Так, как в этом году, сельское хозяйство мы никогда не поддерживали. И техника была передана, и вопросы материальные решены. Однако это в теории. Хлеба пока по большей части стоят на полях, их нужно убрать быстро и без потерь. Тогда и все потребности в зерне на год вперед закроем, и кормовую базу обеспечим, и на импорте сэкономим. Как обычно, у нас есть подводные камни», – сказал президент.

Госконтроль выявил ряд нарушений в ходе полевых работ. Это хищения, коррупция, приписки. Актуальной проблемой в разгар страды остается неготовность техники. Это будет расцениваться, как преступление, предупредил президент. Александр Лукашенко призвал к высокой организации труда и дисциплине.