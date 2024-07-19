|
Александр Лукашенко призвал аграриев приложить усилия и получить 11 млн тонн зерна
19.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь в этом году рассчитывает на небывалый урожай. Президент Александр Лукашенко призвал аграриев приложить усилия и получить 11 миллионов тонн зерна. Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, передает «МИР 24».
Госконтроль выявил ряд нарушений в ходе полевых работ. Это хищения, коррупция, приписки. Актуальной проблемой в разгар страды остается неготовность техники. Это будет расцениваться, как преступление, предупредил президент. Александр Лукашенко призвал к высокой организации труда и дисциплине.
Обсудили и тему
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом президент Беларуси говорил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)