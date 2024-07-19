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Александр Лукашенко призвал аграриев приложить усилия и получить 11 млн тонн зерна

19.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал аграриев приложить усилия и получить 11 млн тонн зерна
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь в этом году рассчитывает на небывалый урожай. Президент Александр Лукашенко призвал аграриев приложить усилия и получить 11 миллионов тонн зерна. Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, передает «МИР 24».

«В этом году у нас ситуация должна быть гораздо лучше, чем в прошлые годы. Особенно на уборке урожая и заготовке травянистых кормов. Так, как в этом году, сельское хозяйство мы никогда не поддерживали. И техника была передана, и вопросы материальные решены. Однако это в теории. Хлеба пока по большей части стоят на полях, их нужно убрать быстро и без потерь. Тогда и все потребности в зерне на год вперед закроем, и кормовую базу обеспечим, и на импорте сэкономим. Как обычно, у нас есть подводные камни», – сказал президент.

Госконтроль выявил ряд нарушений в ходе полевых работ. Это хищения, коррупция, приписки. Актуальной проблемой в разгар страды остается неготовность техники. Это будет расцениваться, как преступление, предупредил президент. Александр Лукашенко призвал к высокой организации труда и дисциплине.

Обсудили и тему ликвидации последствий урагана, который обрушился накануне на Беларусь. Президент поручил правительству к началу августа сообщить всю информацию по реагированию на последствия стихии. А людей, которые вели себя героически, наградить.



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Об этом президент Беларуси говорил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании.
 
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