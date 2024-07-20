Как купить магазин и окупить вложения за три месяца

Источник материала: ProBusiness

Zorka Venera — один из самых необычных магазинов в Минске с товарами для дома, украшениями, косметикой и одеждой от белорусских ремесленников, где царит очень уютная атмосфера. Все товары очень стильные и необычные. Магазин существует с 2018 года, но уже успел сменить владельцев. Сейчас владельцами магазина являются Татьяна и Никита Кирпичевы, брат и сестра. Татьяна до открытия магазина работала на госслужбе, а брат занимался разработкой сайтов и только закончил учиться в университете. Татьяна и Никита рассказали «Про бизнесу» о том, как они пришли в этот бизнес и как сейчас обстоят дела с продажей концептуальных вещей.

«Мы решили сделать бо́льший акцент на товарах ручной работы ремесленников»

Татьяна признается, что ее к открытию магазина побудил авантюризм. Героиня интервью пошла в декрет, но выходить на привычную работу не захотела: решила сменить род деятельности. Никита долгое время занимался разработкой сайтов, что позволило накопить какую-то часть денег на открытие магазина. И в целом, как признается владелец магазина, идея открыть свой бизнес у него была с самого детства, и сестра в разговоре подтверждает это.





Фото из личного архива

— Магазин существует с 2018 года. Предыдущие владельцы переезжали и решили продать бизнес. Раньше здесь продавались преимущественно товары, производимые не в Беларуси, иногда с минимальной кастомизацией. Сейчас мы решили сделать бо́льший акцент на товарах ручной работы ремесленников и самозанятых.

Мы постоянно просматривали сайты с объявлениями о продаже бизнеса, а когда увидели «Зорку» сразу же решили, что это то, что нам нужно. У них была классная концепция и бренд, но бизнес находился в упадочном состоянии.





В нашем магазине собраны товары от многих белорусских ремесленников, мы очень тщательно следим за их качеством. Если мы начинаем работать с производителем, например, косметики, то проверяем сертификаты на нее, то же самое с детскими товарами и т.д. На текущий момент мы сотрудничаем примерно 20 ремесленниками и самозанятыми.















































Также в скором времени собираемся запустить в продажу футболки собственного производства. Кроме этого, этого мы сами делаем свечи, диффузоры, украшения и изделия из гипса. Еще у нас появилась новая услуга — роспись любого предмета на заказ нашим художником, также в планах — производство товаров из кожи и косметики.

«Мы делаем наценку от 30% до 100%»

Ремесленники отдают нам товары на реализацию, и мы в зависимости от спроса на товар, его цены и того, вкладываемся ли мы в рекламу, делаем наценку от 30% до 100%.

Этот бизнес мы купили год назад. Объявление было выставлено на Куфаре. Само решение приобрести этот бизнес было принято очень быстро. Вкладывать деньги в бизнес было немного страшно, но присутствовала внутренняя уверенность в том, что все получится. На сегодняшний день основные проблемы заключаются в сложной налоговой системе и проблемами с поставками товаров. По этой причине мы хотим полностью перейти на товары местного производства. Из-за изменений с налогами становится сложнее работать и с ремесленникам, что отражается и на нас в том числе.

Самым ходовым товаром является посуда, в частности бокалы, стаканы и чайные пары. Они уходят очень быстро. Также у нас очень быстро уходят товары с белорусской символикой, а это украшения, брелоки, магниты. Главным трендом стали изделия из дерева.

















Перед Новым годом у нас очень быстро продались свечи. Их раскупали так быстро, что мы не успевали изготавливать. Летом очень активно покупают сумки и украшения.

Сейчас у нас достаточно дорогая аренда. Изначально, когда мы покупали бизнес, у нас была только половина помещения, но перед Новым годом мы решили инвестировать всю прибыль в то, чтобы занять все помещение, в котором сейчас находимся.





Ремесленникам работать с нами удобно, им не нужно где-то стоять и самим думать о том, как продавать свои товары, они могут спокойно заниматься разработкой и полностью погрузиться в творчество. Помимо этого, у нас уже есть имя и бренд, люди нас знают и доверяют.

«В новогодние праздники выручка доходила до 50−70 тыс. BYN»

Выручка очень сильно зависит от сезона. В новогодние праздники она доходила до 50−70 тыс. BYN. Сейчас она упала примерно до 10 тыс. BYN. Проблема еще и в том, что из-за роста популярности маркетплейсов, клиентов становится все меньше — людям проще заказать что-то через интернет, чем ходить по магазинам. Проходимость сильно упала, и можно заметить, как вокруг закрывается много других павильонов. Проходимость, кстати, очень сильно влияет на продажи. Мы находимся в торговом центре на Немига 3, и здесь достаточно большой поток, хотя 3−4 года назад людей было сильно больше. Но большая часть клиентов все-таки приходят через Instagram.





Успев поработать и в найме, и здесь, могу сказать, что сейчас времени у меня сильно меньше. В бизнесе все зависит от тебя самой, здесь больше творческого подхода и в какой-то степени свободы, — говорит Татьяна. Нам очень интересно участвовать в разработке новых продуктов для магазина. Часто созваниваемся с ремесленниками и думаем, что начать производить, чтобы это заинтересовало как можно больше покупателей. Мы считаем, что делать нужно то, чего нет у других.





























Магазина, который был бы нашим прямым конкурентом, нет. Есть магазины, которые продают посуду или одежду, но наша бизнес-модель уникальна, так как мы делаем акцент на товарах ручной работы и довольно много товаров производим сами.