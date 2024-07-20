Лукашенко раскритиковал чиновников за попытку нажиться на последствиях урагана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Водоснабжение и электроэнергия восстановлены во всех населенных пунктах Могилевской области Беларуси, которые пострадали из-за урагана. Об этом сообщил губернатор региона Анатолий Исаченко. По словам главы области, остались точечные заявки от населения. На них реагируют оперативно.

«Все дороги у нас очищены, сейчас работаем по лесополосам, где надо убирать остатки. Следующее направление – гражданские кладбища, которых у нас 159. Там также есть своя проблематика: деревья, ограждения», – заявил председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко.