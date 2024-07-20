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Лукашенко раскритиковал чиновников за попытку нажиться на последствиях урагана
20.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Водоснабжение и электроэнергия восстановлены во всех населенных пунктах Могилевской области Беларуси, которые пострадали из-за урагана. Об этом сообщил губернатор региона Анатолий Исаченко. По словам главы области, остались точечные заявки от населения. На них реагируют оперативно.
«Все дороги у нас очищены, сейчас работаем по лесополосам, где надо убирать остатки. Следующее направление – гражданские кладбища, которых у нас 159. Там также есть своя проблематика: деревья, ограждения», – заявил председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко.
«Идут дожди, крыши у людей в домах нет, на животноводческих помещениях, а они торгуются – по какой цене шифер завезти. В это чрезвычайное время надо было шифер уложить, а потом уже договариваться об оплате. Восстановите нарушенные крыши домов и прочее, а потом будем разбираться. Какие правоустанавливающие документы, если на некоторые помещения в этих несчастных колхозах никаких документов не будет! Вы что, ждете, пока там скот погибнет?» – спросил Лукашенко.
В каждый регион президент направил уполномоченных, которые будут контролировать работы по ликвидации последствий урагана.
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Вместо быстрого ремонта жилых домов, некоторые организации начали проводить тендеры на эти работы.
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