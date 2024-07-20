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Лукашенко раскритиковал чиновников за попытку нажиться на последствиях урагана

20.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко раскритиковал чиновников за попытку нажиться на последствиях урагана
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Водоснабжение и электроэнергия восстановлены во всех населенных пунктах Могилевской области Беларуси, которые пострадали из-за урагана. Об этом сообщил губернатор региона Анатолий Исаченко. По словам главы области, остались точечные заявки от населения. На них реагируют оперативно.

«Все дороги у нас очищены, сейчас работаем по лесополосам, где надо убирать остатки. Следующее направление – гражданские кладбища, которых у нас 159. Там также есть своя проблематика: деревья, ограждения», – заявил председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко.

Ликвидировать последствия стихии продолжают по всей стране. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил ускориться. Чиновников белорусский лидер раскритиковал за недостойное оперативное реагирование на чрезвычайную ситуацию. Например, вместо быстрого ремонта жилых домов, некоторые организации начали проводить тендеры на эти работы.

«Идут дожди, крыши у людей в домах нет, на животноводческих помещениях, а они торгуются – по какой цене шифер завезти. В это чрезвычайное время надо было шифер уложить, а потом уже договариваться об оплате. Восстановите нарушенные крыши домов и прочее, а потом будем разбираться. Какие правоустанавливающие документы, если на некоторые помещения в этих несчастных колхозах никаких документов не будет! Вы что, ждете, пока там скот погибнет?» – спросил Лукашенко.

В каждый регион президент направил уполномоченных, которые будут контролировать работы по ликвидации последствий урагана.



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Вместо быстрого ремонта жилых домов, некоторые организации начали проводить тендеры на эти работы.
 
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