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Амурский тигренок Симба из Хабаровского края осваивается в Минском зоопарке
20.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минском зоопарке новый обитатель – амурский тигр. Краснокнижного хищника привезли с Дальнего Востока России. Как тигренок привыкает к белорусскому климату, узнала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.
«В углу просторного вольера от солнца и посетителей прячется полосатый тигренок Минского зоопарка. Еще привыкает к новому месту обитания. Выманить его из укромного уголка можно только сытным обедом», – отметила журналист.
Сейчас амурский красавец Симба чувствует себя гораздо лучше. Только непросто переносит жару. В Беларуси в этом году очень горячее лето: плюс 30 и выше. На Дальнем Востоке такие температуры редкость в тайге. Днем маленький хищник прячется от зноя на верхнем этаже вольера. Активничает рано утром или поздно ночью, когда становится прохладнее.
За здоровьем Симбы следят в том числе и по камерам видеонаблюдения. Сам тигренок родом из Хабаровского края. Его нашли в лесу с переломанными лапами: пятимесячного кроху сбила машина. После реабилитации полосатым рейсом Симбу привезли в Беларусь.
Теперь вопросов с питанием не возникает – съедает все. Любит Симба, как истинный хищник, мясо. Говядина, курица, кролик входят в привычный рацион тигра.
Зоотехники и ветеринарная служба – все теперь как няни для тигренка. Кстати, Симба – это новая кличка хищника. Раньше его звали Бархатом. И не просто так – у тигренка в густая и блестящая шерсть. Теперь дальневосточник осваивается на новом месте – в Минском зоопарке.
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Маленького хищника нашли в лесу с переломанными лапами: пятимесячного малыша сбила машина. После реабилитации полосатым рейсом Симбу привезли в Беларусь.
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