Амурский тигренок Симба из Хабаровского края осваивается в Минском зоопарке

За здоровьем Симбы следят в том числе и по камерам видеонаблюдения. Сам тигренок родом из Хабаровского края. Его нашли в лесу с переломанными лапами: пятимесячного кроху сбила машина. После реабилитации полосатым рейсом Симбу привезли в Беларусь.

«Привезли, выпустили сначала в кормовые отсеки, чтобы он не нервничал, не стрессовал, чтобы людей поменьше там ходило. Повесили камеры, чтобы наблюдать и ночью за ним. Первые дни он не хотел кушать, потом адаптировался», – рассказала начальник зоотехнического отдела зоопарка Татьяна Ильясова-Кононова.

Теперь вопросов с питанием не возникает – съедает все. Любит Симба, как истинный хищник, мясо. Говядина, курица, кролик входят в привычный рацион тигра.

«В рацион включаются специальные добавки. Обязательно нужен рыбий жир. Обязательно нужен кальций дополнительный, фосфор, чтобы укреплялись кости и в дальнейшем не было рецидива, не было переломов», – отметила Татьяна Ильясова-Кононова.

Зоотехники и ветеринарная служба – все теперь как няни для тигренка. Кстати, Симба – это новая кличка хищника. Раньше его звали Бархатом. И не просто так – у тигренка в густая и блестящая шерсть. Теперь дальневосточник осваивается на новом месте – в Минском зоопарке.