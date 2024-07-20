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Амурский тигренок Симба из Хабаровского края осваивается в Минском зоопарке

20.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Амурский тигренок Симба из Хабаровского края осваивается в Минском зоопарке
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минском зоопарке новый обитатель – амурский тигр. Краснокнижного хищника привезли с Дальнего Востока России. Как тигренок привыкает к белорусскому климату, узнала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

«В углу просторного вольера от солнца и посетителей прячется полосатый тигренок Минского зоопарка. Еще привыкает к новому месту обитания. Выманить его из укромного уголка можно только сытным обедом», – отметила журналист.

Сейчас амурский красавец Симба чувствует себя гораздо лучше. Только непросто переносит жару. В Беларуси в этом году очень горячее лето: плюс 30 и выше. На Дальнем Востоке такие температуры редкость в тайге. Днем маленький хищник прячется от зноя на верхнем этаже вольера. Активничает рано утром или поздно ночью, когда становится прохладнее.

«Как и все дети, он исследует в первую очередь территорию, на которой он оказался. Лазает здесь по деревьям и внимательно осматривает игрушки: пластиковые бутылки, канистры, это могут быть дорожные конусы. Любимый предмет для всех животных крупных это, конечно, – шина», – рассказала младший научный сотрудник зоопарка Татьяна Солтысова.

За здоровьем Симбы следят в том числе и по камерам видеонаблюдения. Сам тигренок родом из Хабаровского края. Его нашли в лесу с переломанными лапами: пятимесячного кроху сбила машина. После реабилитации полосатым рейсом Симбу привезли в Беларусь.

«Привезли, выпустили сначала в кормовые отсеки, чтобы он не нервничал, не стрессовал, чтобы людей поменьше там ходило. Повесили камеры, чтобы наблюдать и ночью за ним. Первые дни он не хотел кушать, потом адаптировался», – рассказала начальник зоотехнического отдела зоопарка Татьяна Ильясова-Кононова.

Теперь вопросов с питанием не возникает – съедает все. Любит Симба, как истинный хищник, мясо. Говядина, курица, кролик входят в привычный рацион тигра.

«В рацион включаются специальные добавки. Обязательно нужен рыбий жир. Обязательно нужен кальций дополнительный, фосфор, чтобы укреплялись кости и в дальнейшем не было рецидива, не было переломов», – отметила Татьяна Ильясова-Кононова.

Зоотехники и ветеринарная служба – все теперь как няни для тигренка. Кстати, Симба – это новая кличка хищника. Раньше его звали Бархатом. И не просто так – у тигренка в густая и блестящая шерсть. Теперь дальневосточник осваивается на новом месте – в Минском зоопарке.



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Маленького хищника нашли в лесу с переломанными лапами: пятимесячного малыша сбила машина. После реабилитации полосатым рейсом Симбу привезли в Беларусь.
 
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