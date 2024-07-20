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Магазин бренда от президента открылся в аэропорту Минска

20.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Магазин бренда от президента открылся в аэропорту Минска
 Фото: МТРК «Мир»

В Минском аэропорту открылся новый магазин бренда от президента. В линейке – десятки моделей одежды и аксессуаров: от бейсболок и до футболок, передает телеканал «МИР 24».

У таких вещей уникальный дизайн. На многих изображены известные цитаты Александра Лукашенко. Например, «Любимую не отдают», «Факты на стол» или «Будет очень интересно». Продажи бренда за последние полгода значительно выросли. Место для нового магазина выбрано не случайно. Одежда пользуется популярностью не только у жителей Беларуси, но и также у туристов.

«Приняли решение, что в зоне вылета, когда люди кого-то провожают, кто-то уже уходит, когда люди еще вот последние минуты где-то прогуливаются, пускай появится такая возможность приятно еще раз вспомнить про Беларусь и где-то какой-то сувенир прикупить. А что, как ни президент вообще ассоциируется с Беларусью? Настолько наш лидер узнаваемый везде, и вот эти его твердость духа, четкость позиции», – отметила председатель белорусского концерна легкой промышленности Татьяна Лугина.

Магазин мерча от президента в Минском аэропорту стал четвертым по счету в Беларуси.



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Одежда пользуется популярностью не только у жителей Беларуси, но также у туристов.
 
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