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Магазин бренда от президента открылся в аэропорту Минска
20.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минском аэропорту открылся новый магазин бренда от президента. В линейке – десятки моделей одежды и аксессуаров: от бейсболок и до футболок, передает телеканал «МИР 24».
У таких вещей уникальный дизайн. На многих изображены известные цитаты Александра Лукашенко. Например, «Любимую не отдают», «Факты на стол» или «Будет очень интересно». Продажи бренда за последние полгода значительно выросли. Место для нового магазина выбрано не случайно. Одежда пользуется популярностью не только у жителей Беларуси, но и также у туристов.
Магазин мерча от президента в Минском аэропорту стал четвертым по счету в Беларуси.
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Одежда пользуется популярностью не только у жителей Беларуси, но также у туристов.
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