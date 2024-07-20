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Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента
20.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с 30-летием пребывания на посту главы государства. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Путин отметил, что с именем президента Беларуси связан весь период новейшей истории республики, в течение которого были построены современные государственные институты и достигнуты серьезные успехи в социальной и экономической сферах.
Российский лидер также отметил, что будет рад продолжить конструктивный, товарищеский диалог с Лукашенко и тесную совместную работу на благо братских российского и белорусского народов. Путин также пожелал президенту республики крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Ранее президенты России и Беларуси провели встречу после саммита ШОС в Астане.
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С именем президента Беларуси связан весь период новейшей истории республики, в течение которого были достигнуты серьезные успехи, заявил Путин.
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