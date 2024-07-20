Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с 30-летием пребывания на посту главы государства. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Путин отметил, что с именем президента Беларуси связан весь период новейшей истории республики, в течение которого были построены современные государственные институты и достигнуты серьезные успехи в социальной и экономической сферах.

«Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников», – говорится в поздравлении Путина.

Российский лидер также отметил, что будет рад продолжить конструктивный, товарищеский диалог с Лукашенко и тесную совместную работу на благо братских российского и белорусского народов. Путин также пожелал президенту республики крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.