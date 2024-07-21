ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Итоги недели от портала «Про бизнес»

21.07.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Проблема во взаиомодействии собственников и бухгалтеров, адаптация новых сотрудников, история предпринимателя, который обожает автоспорт и построил на этом бизнес. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

Почему собственники недовольны работой бухгалтеров, как можно выстроить эффективное для бизнеса взаимодействие между владельцем и бухгалтерами и почему специалист в штате или на фрилансе должен четко указывать все свои задачи и дедлайны для того, чтобы не выполнять работу нескольких сотрудников. Про то, как бухгалтер влияет на рост и безопасность бизнеса рассказала Мария Шумская,  владелица бухгалтерской компании.

О внедрении ИИ в бизнес говорят много, в открытых источниках информации о преимуществах AI-инструментов достаточно, но реальная практика всегда полезнее для того, чтобы другие могли избежать некоторых ошибок. Основатель компании fin.by Александр Бабук одним из первых смог заставить ИИ работать на его бизнес. Он поделился с читателями «Про бизнес» своим опытом.

Адаптация новых сотрудников — ключевой этап в интеграции человека в коллектив и культуру компании. Эффективная адаптация способствует повышению производительности, улучшению мотивации и снижению текучести кадров. Специалисты ООО БТВ-Агро рассказали о внедрении системы адаптации на основе матрицы квалификации и о том, как эти нововведения влияют и на существующих работников. Это успешный пример предприятия из реального сектора, где сопротивление сотрудников новым «фишечкам» существенно сильнее.

Истории бизнеса

Для того, чтобы быть не только успешным и счастливым, нужно найти то дело, которое будет приносить удовольствие. История владельца школы автоспорта доказывает, что нет ничего невозможного и можно зарабатывать деньги на том, чем увлекаешься сам. Павел Сергунин откровенно поделился, сколько стоит обслуживание атвомобиля, прокат машин в его школе и почему взлеты компенсируют все падения, которых бывает значительно больше.

Ключ к успеху заключается в том, чтобы не бояться перемен и быть готовым к трудностям. Яна Гурова, дизайнерка одежды и основательница собственного бренда, знает это не понаслышке: на ее пути случались кассовые разрывы, серьезные проблемы с сотрудниками и производственные факапы на десятки тысяч долларов. Но, по мнению Яны, эти вызовы лишь небольшая цена, которую любой предприниматель платит за свое бесстрашное стремление к «свободе в принятии решений». Читайте историю Яны, которая за последние годы увеличила выручку в компании в 5 раз без рекламы, и это в мире моды.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблема во взаиомодействии собственников и бухгалтеров, адаптация новых сотрудников, история предпринимателя, который обожает автоспорт и построил на этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Амурский тигренок Симба из Хабаровского края осваивается в Минском зоопарке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика