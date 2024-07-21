Итоги недели от портала «Про бизнес»

Источник материала: ProBusiness

Проблема во взаиомодействии собственников и бухгалтеров, адаптация новых сотрудников, история предпринимателя, который обожает автоспорт и построил на этом бизнес. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

Почему собственники недовольны работой бухгалтеров, как можно выстроить эффективное для бизнеса взаимодействие между владельцем и бухгалтерами и почему специалист в штате или на фрилансе должен четко указывать все свои задачи и дедлайны для того, чтобы не выполнять работу нескольких сотрудников. Про то, как бухгалтер влияет на рост и безопасность бизнеса рассказала Мария Шумская, владелица бухгалтерской компании.

О внедрении ИИ в бизнес говорят много, в открытых источниках информации о преимуществах AI-инструментов достаточно, но реальная практика всегда полезнее для того, чтобы другие могли избежать некоторых ошибок. Основатель компании fin.by Александр Бабук одним из первых смог заставить ИИ работать на его бизнес. Он поделился с читателями «Про бизнес» своим опытом.

Адаптация новых сотрудников — ключевой этап в интеграции человека в коллектив и культуру компании. Эффективная адаптация способствует повышению производительности, улучшению мотивации и снижению текучести кадров. Специалисты ООО БТВ-Агро рассказали о внедрении системы адаптации на основе матрицы квалификации и о том, как эти нововведения влияют и на существующих работников. Это успешный пример предприятия из реального сектора, где сопротивление сотрудников новым «фишечкам» существенно сильнее.

Истории бизнеса

Для того, чтобы быть не только успешным и счастливым, нужно найти то дело, которое будет приносить удовольствие. История владельца школы автоспорта доказывает, что нет ничего невозможного и можно зарабатывать деньги на том, чем увлекаешься сам. Павел Сергунин откровенно поделился , сколько стоит обслуживание атвомобиля, прокат машин в его школе и почему взлеты компенсируют все падения, которых бывает значительно больше.