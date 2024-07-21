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Итоги недели от портала «Про бизнес»
21.07.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Проблема во взаиомодействии собственников и бухгалтеров, адаптация новых сотрудников, история предпринимателя, который обожает автоспорт и построил на этом бизнес. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Полезное для бизнеса
Почему собственники недовольны работой бухгалтеров, как можно выстроить эффективное для бизнеса взаимодействие между владельцем и бухгалтерами и почему специалист в штате или на фрилансе должен четко указывать все свои задачи и дедлайны для того, чтобы не выполнять работу нескольких сотрудников. Про то, как бухгалтер влияет на рост и безопасность бизнеса
О внедрении ИИ в бизнес говорят много, в открытых источниках информации о преимуществах AI-инструментов достаточно, но реальная практика всегда полезнее для того, чтобы другие могли избежать некоторых ошибок. Основатель компании fin.by Александр Бабук одним из первых смог заставить ИИ работать на его бизнес. Он
Адаптация новых сотрудников — ключевой этап в интеграции человека в коллектив и культуру компании. Эффективная адаптация способствует повышению производительности, улучшению мотивации и снижению текучести кадров. Специалисты ООО БТВ-Агро рассказали о внедрении системы адаптации на основе матрицы квалификации и о том, как эти нововведения влияют и на существующих работников. Это успешный
Истории бизнеса
Для того, чтобы быть не только успешным и счастливым, нужно найти то дело, которое будет приносить удовольствие. История владельца школы автоспорта доказывает, что нет ничего невозможного и можно зарабатывать деньги на том, чем увлекаешься сам. Павел Сергунин откровенно
Ключ к успеху заключается в том, чтобы не бояться перемен и быть готовым к трудностям. Яна Гурова, дизайнерка одежды и основательница собственного бренда, знает это не понаслышке: на ее пути случались кассовые разрывы, серьезные проблемы с сотрудниками и производственные факапы на десятки тысяч долларов. Но, по мнению Яны, эти вызовы лишь небольшая цена, которую любой предприниматель платит за свое бесстрашное стремление к «свободе в принятии решений». Читайте
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Проблема во взаиомодействии собственников и бухгалтеров, адаптация новых сотрудников, история предпринимателя, который обожает автоспорт и построил на этом...
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