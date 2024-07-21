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Патриотический форум к 30-летию института президентства в Беларуси прошел в Минске

21.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Патриотический форум к 30-летию института президентства в Беларуси прошел в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В Минске прошел патриотический форум. Он посвящен 30-летию института президентства, корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Масштабная дискуссионная площадка собрала белорусов со всей республики. Это представители самых разных отраслей: государственные деятели, историки и журналисты. Уверены: белорусы научились не замечать давление Запада.

«Общество внутри нашей страны консолидировано, потому что мы привыкли друг другу помогать. Мы не привыкли «поститься», пиариться на этой теме, а привыкли помогать друг другу и строить наше счастливое, мирное будущее», – отметил первый секретарь Белорусского союза молодежи Александр Лукьянов.

Обсудили национальную безопасность страны и неспокойную обстановку на западных границах Содружества. На рубежах Беларуси и ЕС свое присутствие наращивает НАТО. Альянс готовит угрозы и для информационной сферы. Но политики уверены: Беларусь выстоит перед ними.

«Беларусь не только страна благополучная, она и экономически развитая. Беларусь добилась абсолютной самодостаточности. Она выпускает почти все, что необходимо для нормальной жизнедеятельности. Это говорит, что народ Беларуси обладает большим потенциалом и в состоянии бросить вызов любым трудностям», – сказала председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Беларуси Лидия Ермошина.

После распада Советского Союза республика оказалась в глубоком экономическом и политическом кризисе. Президент Александр Лукашенко ввел в стране антикризисное управление, занялся восстановлением сельского хозяйства и промышленности.

«Экономические успехи, развитие белорусской культуры, образования, науки. Это все то, что имеют белорусы каждый день: красоту, чистоту, безопасность. Все это результаты нашего независимого самостоятельного развития», – подчеркнул председатель политической партии «Белая Русь» Олег Романов.

В Беларуси самый низкий уровень инфляции среди стран Содружества – не более 6%. Республика не только стала ядерной и космической страной, но и взяла курс на инновационную экономику.

Сейчас республика активно развивает сотрудничество с партнерами в Латинской Америке, Африке и Азии.



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Теги: Минск
 
 
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Масштабная дискуссионная площадка собрала представителей самых разных отраслей со всей страны: государственных деятелей, историков и журналистов.
 
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