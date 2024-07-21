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Патриотический форум к 30-летию института президентства в Беларуси прошел в Минске
21.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске прошел патриотический форум. Он посвящен 30-летию института президентства, корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Масштабная дискуссионная площадка собрала белорусов со всей республики. Это представители самых разных отраслей: государственные деятели, историки и журналисты. Уверены: белорусы научились не замечать давление Запада.
Обсудили национальную безопасность страны и неспокойную обстановку на западных границах Содружества. На рубежах Беларуси и ЕС свое присутствие наращивает НАТО. Альянс готовит угрозы и для информационной сферы. Но политики уверены: Беларусь выстоит перед ними.
После распада Советского Союза республика оказалась в глубоком экономическом и политическом кризисе. Президент Александр Лукашенко ввел в стране антикризисное управление, занялся восстановлением сельского хозяйства и промышленности.
В Беларуси самый низкий уровень инфляции среди стран Содружества – не более 6%. Республика не только стала ядерной и космической страной, но и взяла курс на инновационную экономику.
Сейчас республика активно развивает сотрудничество с партнерами в Латинской Америке, Африке и Азии.
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Масштабная дискуссионная площадка собрала представителей самых разных отраслей со всей страны: государственных деятелей, историков и журналистов.
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