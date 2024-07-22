Время первого. Александр Лукашенко 30 лет у руля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе принимал поздравления с 30-летием пребывания на посту . Белорусского лидера одним из первых поздравил президент России Владимир Путин и отметил, что с именем Лукашенко связан весь период новейшей истории республики. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич – про время первого.

Он играет в нападении и стоит в защите. Порой рубит с плеча. И точно знает, в чем сила. Бывает строгий, но всегда любящий, потому что он – первый.

Начало 1990 годов. В Беларуси тотальный дефицит. За чертой бедности 25% населения страны. Сельчан от голода спасало свое молоко, картошка и сало. На заводах зарплату выдавали продукцией: одним закаточными крышками, другим кастрюлями и детскими игрушками.

Интеллигенция – люди с высшим образованием, а то и профессура – от безысходности бросилась в торговлю. Тех, кто ездят с товаром в Польшу, называли «челноки». Туда везут все, что могут достать по знакомству: от гаечных ключей до хрусталя. Особенно хорошо идут сигареты, обратно привозят одежду и обувь. Самый крупный челночный рынок в Минске находится на стадионе «Динамо».

Громче звучат и националистические настроения. «Беларусь должна быть белорусской». В школах и в вузах вводят запрет русского языка. В зал заседания Верховного суда БССР вносят бело-красно-белый флаг. Это был флаг предателей и коллаборантов в Первую мировую войну и Великую Отечественную. Поддержать такую демократию в январе 1994 года приехал президент США Билл Клинтон.

Летом 1994 года в Беларуси впервые в истории проходят президентские выборы. Самый молодой кандидат – это 39-летний кандидат в президенты, бывший директор совхоза, депутат Александр Лукашенко в Верховном совете возглавлял комиссию по борьбе с коррупцией.

«Я предупреждаю: все, кто подвизается на ниве коммерции бессовестной, грязных денег, всех так называемых предпринимателей и банкиров. Грязных предпринимателей и банкиров, у вас десять дней, чтобы рассчитаться с государством», – заявлял Александр Лукашенко.

17 июня 1994 года служебную машину Лукашенко расстреливают на трассе Витебск-Минск. И это за неделю до первого тура. Одна из пуль прошла в сантиметре от головы тогда еще кандидата в президенты. Версий покушения две: антикоррупционная деятельность Лукашенко либо устранение соперника.

«После я узнал, что к моему альтернативному кандидату Кебичу, мы же вдвоем остались во втором круге, пришли доброжелатели и предложили вариант: «Мы расстреливаем твою машину, Кебича, и Лукашенко. Вы остаетесь живы, а Лукашенко погибает». Никто даже не разбирался в этом. Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестоким кандидатом», – рассказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко родом из деревни Александрия, закончил могилевский пединститут и Горецкую сельхозакадемию, потом руководил совхозом «Городец». У Лукашенко нет партии и нет финансового и административного ресурса, он много ездит по стране и встречается с людьми. Ни лидер национального движения Зенон Позняк, ни спикер Верховного совета Станислав Шушкевич не смогли приблизиться к результатам Лукашенко в первом туре. А во втором он с огромным отрывом – в 80 с лишним процентов – победил главу Совмина Вячеслава Кебича.