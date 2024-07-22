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Время первого. Александр Лукашенко 30 лет у руля

22.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Время первого. Александр Лукашенко 30 лет у руля
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе принимал поздравления с 30-летием пребывания на посту. Белорусского лидера одним из первых поздравил президент России Владимир Путин и отметил, что с именем Лукашенко связан весь период новейшей истории республики. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич – про время первого.

Он играет в нападении и стоит в защите. Порой рубит с плеча. И точно знает, в чем сила. Бывает строгий, но всегда любящий, потому что он – первый.

Начало 1990 годов. В Беларуси тотальный дефицит. За чертой бедности 25% населения страны. Сельчан от голода спасало свое молоко, картошка и сало. На заводах зарплату выдавали продукцией: одним закаточными крышками, другим кастрюлями и детскими игрушками.

Интеллигенция – люди с высшим образованием, а то и профессура – от безысходности бросилась в торговлю. Тех, кто ездят с товаром в Польшу, называли «челноки». Туда везут все, что могут достать по знакомству: от гаечных ключей до хрусталя. Особенно хорошо идут сигареты, обратно привозят одежду и обувь. Самый крупный челночный рынок в Минске находится на стадионе «Динамо».

Громче звучат и националистические настроения. «Беларусь должна быть белорусской». В школах и в вузах вводят запрет русского языка. В зал заседания Верховного суда БССР вносят бело-красно-белый флаг. Это был флаг предателей и коллаборантов в Первую мировую войну и Великую Отечественную. Поддержать такую демократию в январе 1994 года приехал президент США Билл Клинтон.

Летом 1994 года в Беларуси впервые в истории проходят президентские выборы. Самый молодой кандидат – это 39-летний кандидат в президенты, бывший директор совхоза, депутат Александр Лукашенко в Верховном совете возглавлял комиссию по борьбе с коррупцией.

«Я предупреждаю: все, кто подвизается на ниве коммерции бессовестной, грязных денег, всех так называемых предпринимателей и банкиров. Грязных предпринимателей и банкиров, у вас десять дней, чтобы рассчитаться с государством», – заявлял Александр Лукашенко.

17 июня 1994 года служебную машину Лукашенко расстреливают на трассе Витебск-Минск. И это за неделю до первого тура. Одна из пуль прошла в сантиметре от головы тогда еще кандидата в президенты. Версий покушения две: антикоррупционная деятельность Лукашенко либо устранение соперника.

«После я узнал, что к моему альтернативному кандидату Кебичу, мы же вдвоем остались во втором круге, пришли доброжелатели и предложили вариант: «Мы расстреливаем твою машину, Кебича, и Лукашенко. Вы остаетесь живы, а Лукашенко погибает». Никто даже не разбирался в этом. Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестоким кандидатом», – рассказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко родом из деревни Александрия, закончил могилевский пединститут и Горецкую сельхозакадемию, потом руководил совхозом «Городец». У Лукашенко нет партии и нет финансового и административного ресурса, он много ездит по стране и встречается с людьми. Ни лидер национального движения Зенон Позняк, ни спикер Верховного совета Станислав Шушкевич не смогли приблизиться к результатам Лукашенко в первом туре. А во втором он с огромным отрывом – в 80 с лишним процентов – победил главу Совмина Вячеслава Кебича.

Вместе с присягой первый президент принял незавидное «наследство». Спад производства на 40%, сельское хозяйство отброшено на 20 лет назад, инфляция 1700%. Все громче звучат призывы: «Предприятия закрыть и распродать!»

В первый же год своего президентства Александр Лукашенко провел референдум. Народ поддержал курс на интеграцию с Россией. Русский язык получил статус государственного. Возвратили государственную символику. В декабре 1999 года Лукашенко и Ельцин подписали договор о создании Союзного государства. Заново пришлось формировать кооперационные связи с Россией и другими странами СНГ. Запустили модернизацию промышленных гигантов.

Уже к 2011 году в сравнении с 1991 годом ВВП Беларуси увеличилось более чем на 190% (191,7%). Промышленность выросла почти на 150 (149%). Сельское хозяйство прибавило 23%. Розничный товарооборот почти 500 (498,7%). Страна вошла в топ-10 стран по темпам роста экономики, ежегодно добавляя по 7,4%. Тогда это называли белорусским экономическим чудом.

Так, появились свои автобусы, троллейбусы, коммунальная техника и даже автомобиль. Самый мощный в мире карьерный самосвал, грузоподъемностью в 450 тонн – тоже собрали в Беларуси. Теперь БЕЛАЗы работают в 80 странах мира, а каждый 10-й трактор на планете – из Минска.

Сегодня Союзное государство заработало так, как Александр Лукашенко мечтал в 2000-х годах. Между странами нет границ и есть единая промышленная политика. Вместе построили Белорусскую атомную станцию, вместе осваиваем космос.

«Надо совместить интеграционные усилия и для этого надо доверять друг другу. Надо быть вместе и надо быть ближе», – заявил Александр Лукашенко.

И во внешней политике Беларусь и Россия действует в унисон. В 2014 году рождается ЕАЭС. А это свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, хотя страны уже давно объединяет общее информационное пространство.

«МИР» телеканал для меня очень важен и интересен, потому что я советский человек и для меня республики и жизнь в республиках, которая без купюр, тонко и аккуратно, транслируется на телеканале, – для меня это отдушина. Я желаю чаще смотреть «МИР», как телеканал, который «страдает» большей объективностью, чем любые другие, и не ведет информационных воин», – заявил президент Беларуси.

А в этом году Беларусь становится полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества. До этого почти 15 лет была в качестве наблюдателя.

«Это часть Союзного государства и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах. Здесь все развивается в правильном направлении», – прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Правильное направление выбрали еще в 1990 годах. Качество белорусских продуктов, в той же России, помнят с начала 2000 годов. Тогда белорусы возили их в Москву и Смоленск на продажу. Пакеты с молоком и сметаной разлетались прямо на железнодорожном вокзале. Сегодня белорусское молоко – это не просто узнаваемое во всем мире бренд, а синоним выражения «знак качества».

«Я этим горжусь. Мое было принято решение: сохранить государственный стандарт – ГОСТы. И мы по всем направлениям сохранили», – отметил президент Беларуси.

Беларусь входит число мировых экспортеров молочной и мясной продукции. Более половины уходит за рубеж. 60 стран покупают белорусское масло, сыр и сухое молоко. Республика – лидер по производству льна, картошки, сахарной свеклы и рапса, потому что в 1990-х не дали погибнуть деревне.

«Лучше работы нет, чем здесь. Запомните это. Ни президентами, ни бригадирами какими-то там в городе, не директорами завода. Самая интересная работа здесь. Я могу сравнивать», – заявил Лукашенко о работе в поле.

Агрогородки – белорусское ноу-хау, давняя мечта Лукашенко. Что-то похожее он создал в совхозе «Городец». При нем убыточное хозяйство за два года стало передовым. Современный же агрогородок – это деревня в городе, со всеми удобствами и инфраструктурой. В Беларуси таких уже более полутора тысяч – итог программы «Возрождение села».

«Из этих неперспективных деревень, из этих хуторов – в крупные деревни, а больше всего – в агрогородок», – пояснял Лукашенко.

Президент и сам любит поработать руками, приучает к труду и тех, кто рядом. В спорте любому даст фору. Умеет дружить. Умеет стол накрыть и компанию поддержать. «Ни с левыми, ни с правыми, а со своим народом», – с таким лозунгом Лукашенко пришел в свою первую избирательную компанию в 1994 году. Этого придерживается и сегодня.

«У меня, кроме Беларуси, ничего нет. Мы ее должны беречь и никому не отдавать, потому что любимую не отдают», – призвал Александр Лукашенко.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Президент Беларуси на этой неделе принимал поздравления с 30-летием пребывания на посту.
 
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