Лукашенко обозначил главную задачу промышленной отрасли

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская промышленность в прошлом году заработала рекордные 6,5 миллиардов долларов. Развитию отрасли было посвящено совещание у президента, передает «МИР 24».



Александр Лукашенко указал на главную цель – это диверсификация экспорта после того, как торговля с Евросоюзом сошла на нет из-за санкций. Президент призвал обратить внимание на страны Африки и Латинской Америки, при этом не терять позиций на главных для Беларуси рынках.

«Мы все умеем делать. Но главное – продать. Спрос на нашу продукцию есть. Наши основные два партнера – это Россия и Китай. Это наш «якорь». Если кто-то думает, что «вот мы уйдем из России и Китая, завтра нас примут с распростертыми руками» – чепуха полная. Да, мы небольшая экспортная экономика, но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная, и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Не теряем мы контакты с Евросоюзом. Это наши соседи. С ними надо найти пути сотрудничества», – отметил Лукашенко.