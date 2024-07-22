ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко обозначил главную задачу промышленной отрасли

22.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко обозначил главную задачу промышленной отрасли
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Белорусская промышленность в прошлом году заработала рекордные 6,5 миллиардов долларов. Развитию отрасли было посвящено совещание у президента, передает «МИР 24».

Александр Лукашенко указал на главную цель – это диверсификация экспорта после того, как торговля с Евросоюзом сошла на нет из-за санкций. Президент призвал обратить внимание на страны Африки и Латинской Америки, при этом не терять позиций на главных для Беларуси рынках.

«Мы все умеем делать. Но главное – продать. Спрос на нашу продукцию есть. Наши основные два партнера – это Россия и Китай. Это наш «якорь». Если кто-то думает, что «вот мы уйдем из России и Китая, завтра нас примут с распростертыми руками» – чепуха полная. Да, мы небольшая экспортная экономика, но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная, и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Не теряем мы контакты с Евросоюзом. Это наши соседи. С ними надо найти пути сотрудничества», – отметил Лукашенко.

Новые возможности для промышленности открыло вступление Беларуси в ШОС. Это направление Александр Лукашенко поручил развивать широко.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси призвал обратить внимание на страны Африки и Латинской Америки, при этом не терять позиций на главных для страны рынках.
 
Новости дня
Новости разные
 
Время первого. Александр Лукашенко 30 лет у руля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2024
Mir24.TV Belarus
22.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика