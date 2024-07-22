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Лукашенко обозначил главную задачу промышленной отрасли
22.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская промышленность в прошлом году заработала рекордные 6,5 миллиардов долларов. Развитию отрасли было посвящено совещание у президента, передает «МИР 24».
Новые возможности для промышленности открыло в
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Президент Беларуси призвал обратить внимание на страны Африки и Латинской Америки, при этом не терять позиций на главных для страны рынках.
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