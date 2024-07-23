Журналисты-спортсмены: команда «Мира» поборется за медали в спартакиаде для работников СМИ Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске пройдет традиционная спартакиада среди журналистов . Сотрудники представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси готовятся выйти на старт, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Обед они проводят не в столовой, а на спортплощадке. Футбольная команда телерадиокомпании «Мир» – в разгаре подготовки к спартакиаде. Отрабатывают комбинации и оттачивают технику. В прошлом году среди соперников в СМИ заняли второе место. В этом ставят только на победу.

«Все упорно тренируются. Самое главное в игроках – это не навыки, а поддержание здорового образа жизни, так как наша сидячая порой работа накладывает определенные ограничения в физическом плане. Поэтому приходится восполнять пробелы тренировками», – рассказал начальник отдела информационно-технического обеспечения Национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Юрий Стародубцев.

Бухгалтерские книги и радийные микрофоны эта спортивная пара сменила на ракетки. Александру Свидерскому по душе игра в атаке. А вот Татьяна Морозова делает ставку на творчество и импровизацию.

«Наверное, просто не думать, как это ни парадоксально, о технике. Потому что, когда я начинаю думать, как правильно отбить, руку поставить, тогда перестает получаться. А когда расслабляешься, окунаешься в игру, даже если что-то неправильно делаешь, получается лучше», – поделилась редактор студии Радио «МИР»-Беларусь Татьяна Морозова.

«Человек должен все уметь – и в теннис, и в волейбол, и плаванье. Если ты посидел восемь часов возле компьютера, то побегать-попрыгать – это очень для здоровья полезно. Это часть жизни, здорового образа жизни», – уверен бухгалтер-экономист Национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Александр Свидерский.

Самообладание и точность в расчетах – в тренировках с дротиками Сергей Немченок уверен: меткость броска зависит от каждого движения.

«Видел мельком, что люди кидают дротики в мишень, считал это детской забавой, но, когда попробовал, оказалось, что это очень даже спорт! Поэтому выбрасываешь все из головы, становишься и начинаешь тренироваться», –рассказал заместитель начальника отдела информационно-технического обеспечения Национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Сергей Немченок.

К «мировому» старту готовится и команда волейболистов. Для представительства МТРК «Мир» в Беларуси – это уже третья по счету спартакиада СМИ. И участники, традиционно, в авангарде. С коллегами по информационному пространству посоревнуются в семи категориях от перетягивания каната до гиревого спорта и бега. Победителям – медали и кубки.

Спартакиада СМИ в Беларуси пройдет 27-28 июля.