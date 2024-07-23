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Журналисты-спортсмены: команда «Мира» поборется за медали в спартакиаде для работников СМИ Беларуси
23.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске пройдет
Обед они проводят не в столовой, а на спортплощадке. Футбольная команда телерадиокомпании «Мир» – в разгаре подготовки к спартакиаде. Отрабатывают комбинации и оттачивают технику. В прошлом году среди соперников в СМИ заняли второе место. В этом ставят только на победу.
Бухгалтерские книги и радийные микрофоны эта спортивная пара сменила на ракетки. Александру Свидерскому по душе игра в атаке. А вот Татьяна Морозова делает ставку на творчество и импровизацию.
Самообладание и точность в расчетах – в тренировках с дротиками Сергей Немченок уверен: меткость броска зависит от каждого движения.
К «мировому» старту готовится и команда волейболистов. Для представительства МТРК «Мир» в Беларуси – это уже третья по счету спартакиада СМИ. И участники, традиционно, в авангарде. С коллегами по информационному пространству посоревнуются в семи категориях от перетягивания каната до гиревого спорта и бега. Победителям – медали и кубки.
Спартакиада СМИ в Беларуси пройдет 27-28 июля.
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Соревнования пройдут в семи видах – от перетягивания каната до гиревого спорта и бега.
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